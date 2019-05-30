«Это сектантские обряды»: ярославский священник выступил против проведения фестиваля красок Холи

— Который год в нашем городе проводится навязанный ярославцам религиозный обряд индуистов и кришнаитов — посыпание раскрашенным символическим пеплом демонессы Холи. Считаю, как и многие православные жители нашего города, это недопустимым. Очень прошу вас, уважаемые Владимир Волков и Вячеслав Гаврилов, обратить на это внимание! — написал на своей страничке отец Алексей. — Считаю, что под видом городских фестивалей нельзя проводить сектантские религиозные обряды, тем паче не уведомляя жителей города.

Ярославский священник Алексей Кириллов, настоятель Яковлевско-Благовещенского храма, выступил против проведения в Ярославле фестиваль красок Холи. Через свою страницу в Facebook батюшка обратился к мэру Ярославля Владимиру Волкову и его заместителю Вячеславу Гаврилову.

Мы обратились за комментарием к пресс-секретарю Ярославской епархии.

— Нам кажется, что отец Алексей, как и любой житель нашего города, может переживать за родной город и высказывать своё согласие или несогласие с определёнными событиями, происходящими в нём. Религиозные корни этого праздника достаточно однозначны. Несомненно, у него есть определённая связь с индуистской историей. Мы не делаем особых заявлений по поводу данного праздника. Считаем, что каждый горожанин сам вправе решать, какие праздники ему посещать, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Мэрия Ярославля в данном празднике ничего плохого не видит. Чиновники считают, что в данном случае никакой связи с демонами нет.

— Никакого отношения к индуистским религиозным обрядам этот фестиваль красок не имеет. Это молодежное мероприятие, в основе которого — выступление молодежных вокальных групп, диджеев с популярной молодежной музыкой, игры, конкурсы. Ни один обряд, используемый на индуистском фестивале весны (красок Холи), на нашем мероприятии не используется. Никакой агитации во время фестиваля не проводилось. На этом мероприятии дежурили сотрудники управления культуры и детской школы искусств № 10, которые были от начала до конца и могут это подтвердить, — ответили в мэрии Ярославля.