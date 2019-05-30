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Город
Кинотеатр в Депутатском переулке

«Всё согласовано»: власти Ярославля разрешили строить скандальный кинотеатр в зоне ЮНЕСКО

Этот проект запрещали пять лет назад

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Проект кинотеатра в документах оформили как реконструкцию

Фото: Анастасия Тихомирова

В Ярославе чиновники признались, что разрешили строить современный кинотеатр на Депутатском переулке. Тот самый, стройку которого запрещали пять лет назад. В документах проект оформили как реконструкцию. 

— Департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля выдано разрешение от 30 апреля 2015 года на реконструкцию на улице Кирова 5б под размещение кинотеатра с инженерными коммуникациями. Проведены необходимые археологические работы. В заключении государственной экспертизы содержится вывод о соответствии проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, — ответил представитель пресс-службы мэрии Антон Резанов. 

Получается, что ровно год спустя после отмены разрешения на строительство этот проект всё же согласовали. 


— Министерство культуры Российской Федерации согласовало проект реконструкции нежилого здания для размещения кинотеатра с инженерными коммуникациями с учетом требований законодательства в области сохранения объектов культурного наследия. Высота застройки — до 15 м (не выше отметки конька кровли существующей застройки квартала), — продолжили пояснять в мэрии. — Информация о выданном разрешении на строительство (реконструкцию) кинотеатра с приложением архитектурных решений была направлена письмом департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области для подготовки отчёта о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Указанный отчёт был представлен Министерством культуры РФ в Центр всемирного наследия и рассмотрен Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зона стройки начинается сразу за храмом на Депутатском переулке 

Фото: Анастасия Тихомирова

Оказалось, что вопрос застройки обсуждали 18 апреля на совете по вопросам градостроительной деятельности, где тоже утвердили проект застройки. Ярославские специалисты в области градостроительства утверждают, что современный кинотеатр в 20 метрах от Сретенского храма всё же навредит историческому центру города. А оформление проекта как реконструкцию называют уловкой.

— Много лет назад этот проект был хитро завуалирован как реконструкция здания под кинотеатр. На самом деле за храмом стоял гараж, его снесли и начали новое строительство, — рассказала член союза архитекторов Ольга Мазанова. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

гость
30 мая 2019 в 12:35

76.ру Может хватит затыкать нам рот? Ещё раз напишу - Миронов, Волков, Хартия, московский мусор -уничтожают наш город -долой москвичей

Немер
30 мая 2019 в 12:18

так же как и храм в екатерин.,пропихнут,челядь по возмущается и утихнет.если один раз запретили,почему опять на рожон лезут,нет не может стать да,потому что уже сказано нет.

гость
30 мая 2019 в 12:16

Точно - пора писать Путину пусть убирает Волкова и москвичей из нашего города!