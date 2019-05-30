«Всё согласовано»: власти Ярославля разрешили строить скандальный кинотеатр в зоне ЮНЕСКО

В Ярославе чиновники признались, что разрешили строить современный кинотеатр на Депутатском переулке. Тот самый, стройку которого запрещали пять лет назад. В документах проект оформили как реконструкцию. — Департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля выдано разрешение от 30 апреля 2015 года на реконструкцию на улице Кирова 5б под размещение кинотеатра с инженерными коммуникациями. Проведены необходимые археологические работы. В заключении государственной экспертизы содержится вывод о соответствии проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, — ответил представитель пресс-службы мэрии Антон Резанов.

Получается, что ровно год спустя после отмены разрешения на строительство этот проект всё же согласовали.

— Министерство культуры Российской Федерации согласовало проект реконструкции нежилого здания для размещения кинотеатра с инженерными коммуникациями с учетом требований законодательства в области сохранения объектов культурного наследия. Высота застройки — до 15 м (не выше отметки конька кровли существующей застройки квартала), — продолжили пояснять в мэрии. — Информация о выданном разрешении на строительство (реконструкцию) кинотеатра с приложением архитектурных решений была направлена письмом департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области для подготовки отчёта о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Указанный отчёт был представлен Министерством культуры РФ в Центр всемирного наследия и рассмотрен Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.



Зона стройки начинается сразу за храмом на Депутатском переулке Фото: Анастасия Тихомирова