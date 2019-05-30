Денег нет, но вы держитесь: в Ярославле не могут переселить всех нуждающихся из аварийного жилья

В Ярославле сложилась критичная ситуация по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Мэрия получила 81 решение суда, по которому обязана уже в срочном порядке переселить 81 семью. Но в этом году в бюджете есть деньги только на переселение 25 семей.

— Мы в этот год заложили средства и в департаменте, и в мэрии пока на 25 семей. Но год не заканчивается, будем в дальнейшем смотреть на бюджетные возможности. Посмотрим механизмы соседних городов, как они выходят из аналогичной ситуации, — прокомментировал ситуацию председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.