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Город

Денег нет, но вы держитесь: в Ярославле не могут переселить всех нуждающихся из аварийного жилья

Город не рассчитал, что в опасности живёт настолько много семей

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В Ярославле немало домов, которые признаны аварийными много лет назад. Но в них живут до сих пор 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле сложилась критичная ситуация по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Мэрия получила 81 решение суда, по которому обязана уже в срочном порядке переселить 81 семью. Но в этом году в бюджете есть деньги только на переселение 25 семей. 

— Мы в этот год заложили средства и в департаменте, и в мэрии пока на 25 семей. Но год не заканчивается, будем в дальнейшем смотреть на бюджетные возможности. Посмотрим механизмы соседних городов, как они выходят из аналогичной ситуации, — прокомментировал ситуацию председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. 

Недавно в Ярославле рухнула стена в аварийном доме, где люди ждут очереди на расселение. Но есть в городе и такие здания, где потолки подпирают палками, а стены прогнили снизу доверху: ужасающий репортаж из дома, где приходится жить ярославцам. 

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ТЕГИ

расселение аварийного жилья

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