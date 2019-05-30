В Депутатском переулке начали пристраивать к храму скандальный кинотеатр, несмотря на запреты ЮНЕСКО

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Стройку за храмом запретили много лет назад. Но она снова ожила
Фото: Анастасия Тихомирова
В Депутатском переулке в Ярославле начали строить скандальный кинотеатр, строительство которого запретили пять лет назад. Около двух недель назад за Сретенским храмом установили забор, и на площадку начали приезжать грузовые машины.
— Полторы недели идёт стройка, — говорят местные попрошайки.
Мы приехали на место, но нигде не указано, что именно будет за этим забором, на нём нарисована лишь реклама хостела по-соседству. Пока чиновники отвечают на наш запрос о происходящем, мы подняли старую историю с планами на четырёхэтажный кинотеатр.
— Много лет назад этот проект был хитро завуалирован, как реконструкция здания под кинотеатр. На самом деле за храмом стоял гараж, его снесли и начали новое строительство. Тогда по старым регламентам не требовалось ни экспертизы делать, ни информировать ЮНЕСКО. Это сейчас в законодательстве есть необходимость информировать обо всех объектах, которые могут деформировать виды зоны ЮНЕСКО, — рассказывает член союза архитекторов, градозащитница Ольга Мазанова. — Первое разрешение на строительство удалось отменить, насколько мне известно, спустя несколько лет он получил второе. А проект там — жуть. Здание в стекле и алюминиевых панелях в 20 метрах от храма, в основании которого XVII век. Здание планируется выше основного объёма храма. По новым регламентам это полное несоответствие с правилами застройки в исторической зоне.
Рядом с зоной строительства, помимо храма, торговые лавки толкучего рынка — ещё один объект культурного наследия в Ярославле.
Будет ли остановлена точечная застройка в самом сердце Ярославля на этот раз — пока неизвестно. Мы будем следить за этой историей.
Спорных новоделов в Ярославле появляется немало. Чего стоит торговый центр «Волков-Плаза», который пристроили в дому-памятнику, несмотря на некогда запреты Минкульта.