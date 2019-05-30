Ярославцы перекрыли машину приятеля, чтобы её не забрали приставы

Друзья ярославца пытались помешать приставам забрать автомобиль мужчины за долги.
Мужчина задолжал почти полмиллиона рублей банку и физическому лицу. Долг свой не погашал, и за дело пришлось взяться судебным приставам. Авто ярославца обнаружили на стоянке возле одного из магазинов в Брагино.
— Судебные приставы установили местонахождение имущества ярославца и начали оформлять акт описи и ареста автомобиля, — рассказали в службе. — Должник вел себя спокойно до тех пор, пока не понял, что в скором времени подъедет эвакуатор и заберет его автомобиль.
Чтобы машину не увезли, приятели мужчины перегородили подъезд эвакуатору своей машиной. Как только на место приехала вызванная приставами группа быстрого реагирования, мужчины поняли, что были не правы.
— Автомобиль должника был арестован и эвакуирован на специализированную стоянку, — сказали в пресс-службе судебных приставов. — Чтобы вернуть его, ярославцу необходимо в течение десяти дней оплатить свою задолженность.
На какие только уловки не идут люди, чтобы не выплачивать долги. В Ярославле женщина даже дважды сменила фамилию, чтобы её не вычислили, но это не помогло.