Ярославцы перекрыли машину приятеля, чтобы её не забрали приставы

Друзья ярославца пытались помешать приставам забрать автомобиль мужчины за долги.



Мужчина задолжал почти полмиллиона рублей банку и физическому лицу. Долг свой не погашал, и за дело пришлось взяться судебным приставам. Авто ярославца обнаружили на стоянке возле одного из магазинов в Брагино.



— Судебные приставы установили местонахождение имущества ярославца и начали оформлять акт описи и ареста автомобиля, — рассказали в службе. — Должник вел себя спокойно до тех пор, пока не понял, что в скором времени подъедет эвакуатор и заберет его автомобиль.

