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Город

Ярославцы перекрыли машину приятеля, чтобы её не забрали приставы

На место вызвали группу быстрого реагирования

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Подъезд эвакуатору перекрыли другой машиной

Фото: судебные приставы

Друзья ярославца пытались помешать приставам забрать автомобиль мужчины за долги.

Мужчина задолжал почти полмиллиона рублей банку и физическому лицу. Долг свой не погашал, и за дело пришлось взяться судебным приставам. Авто ярославца обнаружили на стоянке возле одного из магазинов в Брагино.

— Судебные приставы установили местонахождение имущества ярославца и начали оформлять акт описи и ареста автомобиля, — рассказали в службе. — Должник вел себя спокойно до тех пор, пока не понял, что в скором времени подъедет эвакуатор и заберет его автомобиль.

Как только приехала группа быстрого реагирования, все успокоились

Фото: судебные приставы

Чтобы машину не увезли, приятели мужчины перегородили подъезд эвакуатору своей машиной. Как только на место приехала вызванная приставами группа быстрого реагирования, мужчины поняли, что были не правы.

— Автомобиль должника был арестован и эвакуирован на специализированную стоянку, — сказали в пресс-службе судебных приставов. — Чтобы вернуть его, ярославцу необходимо в течение десяти дней оплатить свою задолженность.

На какие только уловки не идут люди, чтобы не выплачивать долги. В Ярославле женщина даже дважды сменила фамилию, чтобы её не вычислили, но это не помогло.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

приставыавто

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КОММЕНТАРИИ (4)

ДмитрийС
30 мая 2019 в 08:24

Как легко отнимать у простых людей, интересно а у людей выше чином также отнимают?

Гость
30 мая 2019 в 07:53

Вот это новость. У вас что, совместные рейды с приставами? Или просто с их странички заимствуете?

Гостья
30 мая 2019 в 07:07

Ещё впридачу лишить прав пусть пешочком.