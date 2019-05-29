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Город

«Она "дырявая", и это выглядит как экономия»: ярославцы обсуждают новую разметку в центре города

Что ответили в мэрии

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Новая разметка выглядит перфорированной

Фото: Темур Абдуллаев

Ярославских активистов заинтересовала новая разметка в центре города. Люди обратили внимание на то, что пешеходные переходы прокрашены неровно.

— Буквально на днях я увидел новую разметку на улице Трефолева, — рассказал ярославский активист Темур Абдуллаев. — Она отличается от сплошных полос пластика, который обычно укладывают на переходах в нашем городе. Разметка выглядит перфорированной, хотя ощутимо поднимается над дорогой. Из плюсов могу отметить шероховатость, которая не позволяет скользить обуви. Она «дырявая», и это выглядит как экономия на наших многострадальных дорогах.

В мэрии сообщили, что новая разметка вполне соответствует ГОСТу, который регламентирует только длину, ширину полос, расстояние между ними и коэффициент световозвращения.

Ещё одно новшество, появившееся недавно на переходах в центре Ярославля, — плитка, дублирующая сигнал светофора. По задумке мэрии она должна обезопасить любителей зависать в телефонах. Правда, реакция ярославцев на такую плитку-светофор неоднозначна.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

разметкадороги

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КОММЕНТАРИИ (4)

Мел
29 мая 2019 в 22:44

Ключевое слово здесь - "вполне соответствует нормам"! Не лучше, не изно соустойчивее - а соответствует!/в этом вся страна, все так, так- да немного не так, а потом выясним, что очень даже, и вообще все не так!

Гость
29 мая 2019 в 21:15

А просто белую, классическую зебру, что мешает рисовать? Как это глобально на безопасности сказывается? Расходы в два раза меньше.Нанести в два раза быстрее.Обслуживать в два раза дешевле.

Гость
29 мая 2019 в 22:53

Ну ведь были же в моде дырявые джинсы - А тут дырявая разметка - так ведь и бюджет то дырявый, да и мозги у чиновников тоже