«Она "дырявая", и это выглядит как экономия»: ярославцы обсуждают новую разметку в центре города

— Буквально на днях я увидел новую разметку на улице Трефолева, — рассказал ярославский активист Темур Абдуллаев. — Она отличается от сплошных полос пластика, который обычно укладывают на переходах в нашем городе. Разметка выглядит перфорированной, хотя ощутимо поднимается над дорогой. Из плюсов могу отметить шероховатость, которая не позволяет скользить обуви. Она «дырявая», и это выглядит как экономия на наших многострадальных дорогах.

Ярославских активистов заинтересовала новая разметка в центре города. Люди обратили внимание на то, что пешеходные переходы прокрашены неровно.

В мэрии сообщили, что новая разметка вполне соответствует ГОСТу, который регламентирует только длину, ширину полос, расстояние между ними и коэффициент световозвращения.



Ещё одно новшество, появившееся недавно на переходах в центре Ярославля, — плитка, дублирующая сигнал светофора. По задумке мэрии она должна обезопасить любителей зависать в телефонах. Правда, реакция ярославцев на такую плитку-светофор неоднозначна.

