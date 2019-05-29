Зарплаты по 40 тысяч и каждый третий — спортсмен: Ярославль в отчёте мэра

В отчёте у Владимира Волкова ярославцы живут хорошо

5 июня мэр Ярославля Владимир Волков выступит с годовым отчётом перед депутатами муниципалитета. Он будет рассказывать, как поработал в 2018 году сам, и как трудилась мэрия, а также зачитает важные показатели о жизни города. Мы прочитали этот отчёт уже сейчас и сделали выдержки о том, каким видят город чиновники.

Средняя зарплата ярославцев — 41 тысяча рублей

Нет, это не мечты о будущем, такие данные приводятся в отчёте мэра.

— По данным «Ярославльстата», среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций Ярославля в 2018 году составила 41 110 рублей и по сравнению с 2017 годом выросла на 9,6%, — говорится в документе.



Самой высокооплачиваемой отраслью назвали финансовую и страховую, где в среднем получают 58,4 тысячи рублей в месяц. Меньше всего зарабатывают в организациях, осуществляющих административную деятельность и оказывающих дополнительные услуги — 26,9 тысячи рублей в месяц.

Дорожают бензин и продукты

В отчёте градоначальника говорится о повышении цен. Среди продуктов больше других прибавила в цене рыба и морепродукты — 5,9%, сливочное масло — 4,9%, сыры — 3,6%, хлеб — 3%. Из непродовольственных товаров поднялся в цене за прошлый год бензин на 10,6%, дизельное топливо на 13,5%, табачные изделия — 9,3%, печатная продукция на 7,9%.

— Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по городу Ярославлю на конец декабря 2018 года составила 3905,2 рубля в расчете на месяц на одного человека, — говорится в документе.

Продуктовая корзина стала дороже за прошлый год на 7,3%. В Ярославской области в месяц, по документам, можно питаться на 3828 рублей.

Почти половина ярославцев — спортсмены



Помимо того, что чиновники посчитали, сколько спортивных событий прошло в городе, власти ещё подсчитали и спортсменов.

— Число жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 225,7 тысячи человек, или 40,1 %, — сообщается в отчёте мэра.

В 2018 году в Ярославле устроили 600 событий: велопробегов, забегов, соревнований, турниров, на которые пришли 43 тысячи человек.

Расходы больше доходов Ситуация с бюджетом города уже несколько лет тяжелая. По цифрам, представленным в отчёте, тратим мы больше, чем зарабатываем.

— В целом расходы отраслей городского хозяйства за 2018 год составили 20 миллиардов рублей, общий объем поступления доходов в бюджет города составил 19,2 миллиарда рублей, — приводятся цифры в отчёте.

Напомним, в этом году город переживает многочисленные сокращения и экономию на социальной сфере: отмену ряда льгот, заявление о повышении стоимости проезда. Дошло даже до того, что в целях экономии предлагали отключать на ночь освещение в парках и скверах.

