Отец — Козёл, а мать — Кролик: ярославские приставы составили портреты родителей-алиментщиков

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В этом году ярославские приставы насчитали более 12 тысяч алиментщиков
Фото: Александра Савельева
Необычное исследование провели ярославские судебные приставы. Оказывается, родителя-алиментщика можно вычислить по году рождения. Согласно базе данных приставов, мужчины-алиментщики чаще всего рождаются в год Козла, а нерадивые мамы — в год Кролика и Петуха. Впрочем, в том году результаты были такими же.
— На основании многолетних наблюдений и имеющихся статистических данных приставы пытаются максимально близко просчитать портрет нерадивых родителей. Очевидно, что своими изучениями приставы не претендуют на истину. Это просто попытка найти в должниках-алиментщиках нечто схожее, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы составили подробные портреты родителей-алиментщиков.
Портрет матери-алиментщицы:
общительна, гостеприимна. Но только с мужчинами;
любит рожать, но не любит нянчиться с детьми;
любит отдых на родине, хотя и не прочь улететь за рубеж за чужой счет;
по знаку зодиака чаще всего — это Близнецы;
возраст от 35 до 37 лет;
родилась в год Кролика или Петуха;
мечтает быть содержанкой. Сама не работает;
имеет плохую память. Часто вообще не может вспомнить, где и с кем её дети;
обладает невысоким интеллектом.
— К сведению, самой молодой мамочке, забывшей о детях, недавно исполнилось 18 лет. Молодая мама, не имеющая материнского инстинкта, уже родила двоих детей и лишена родительских прав. В прошлом году самой нерадивой молодой мамочке было 19, — рассказал пресс-секретарь УФССП по Ярославской области.
Портрет отца-алиментщика:
невысокий интеллект;
обаяние, способность производить благоприятное впечатление, особенно на женщин;