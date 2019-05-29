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Отец — Козёл, а мать — Кролик: ярославские приставы составили портреты родителей-алиментщиков

Как вычислить должников по характеру и образу жизни

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В этом году ярославские приставы насчитали более 12 тысяч алиментщиков

Фото: Александра Савельева

Необычное исследование провели ярославские судебные приставы. Оказывается, родителя-алиментщика можно вычислить по году рождения. Согласно базе данных приставов, мужчины-алиментщики чаще всего рождаются в год Козла, а нерадивые мамы — в год Кролика и Петуха. Впрочем, в том году результаты были такими же.

— На основании многолетних наблюдений и имеющихся статистических данных приставы пытаются максимально близко просчитать портрет нерадивых родителей. Очевидно, что своими изучениями приставы не претендуют на истину. Это просто попытка найти в должниках-алиментщиках нечто схожее, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы составили подробные портреты родителей-алиментщиков.

Портрет матери-алиментщицы:

  • общительна, гостеприимна. Но только с мужчинами;
  • любит рожать, но не любит нянчиться с детьми;
  • любит отдых на родине, хотя и не прочь улететь за рубеж за чужой счет;
  • по знаку зодиака чаще всего — это Близнецы;
  • возраст от 35 до 37 лет;
  • родилась в год Кролика или Петуха;
  • мечтает быть содержанкой. Сама не работает;
  • имеет плохую память. Часто вообще не может вспомнить, где и с кем её дети;
  • обладает невысоким интеллектом.

— К сведению, самой молодой мамочке, забывшей о детях, недавно исполнилось 18 лет. Молодая мама, не имеющая материнского инстинкта, уже родила двоих детей и лишена родительских прав. В прошлом году самой нерадивой молодой мамочке было 19, — рассказал пресс-секретарь УФССП по Ярославской области.

Чтобы составить портрет, приставам пришлось проанализировать практически 8 тысяч мужчин-должников и 4 тысячи должниц-женщин

Фото: Александра Савельева

Портрет отца-алиментщика:

  • невысокий интеллект;
  • обаяние, способность производить благоприятное впечатление, особенно на женщин;
  • весельчак и компанейский человек;
  • не любит вспоминать о бывших;
  • живет по принципу «не в деньгах счастье»;
  • по знаку зодиака чаще всего — Рыбы и Раки;
  • возраст от 38–40 лет;
  • рожден в год Козла;
  • не любит работать, а любит отдыхать за рубежом;
  • в основном не имеет водительского удостоверения.

Недавно приставы выяснили, в каком районе Ярославля живёт больше всего должников.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

алиментщикиприставыисследованиедети

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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
29 мая 2019 в 12:44

Пусть за собой следят. Пошли по роддомам, по загсам. Людям портить жизнь. Как без них хорошо было

Рогатый
29 мая 2019 в 12:36

За козла ответишь!!

Гость
29 мая 2019 в 13:44

Если уж родилась в год кролика, то ей сейчас 31-32, а никак не 35-37