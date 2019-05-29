Отец — Козёл, а мать — Кролик: ярославские приставы составили портреты родителей-алиментщиков

Необычное исследование провели ярославские судебные приставы. Оказывается, родителя-алиментщика можно вычислить по году рождения. Согласно базе данных приставов, мужчины-алиментщики чаще всего рождаются в год Козла, а нерадивые мамы — в год Кролика и Петуха. Впрочем, в том году результаты были такими же.



— На основании многолетних наблюдений и имеющихся статистических данных приставы пытаются максимально близко просчитать портрет нерадивых родителей. Очевидно, что своими изучениями приставы не претендуют на истину. Это просто попытка найти в должниках-алиментщиках нечто схожее, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

