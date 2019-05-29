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Город

В Рыбинске массово уволили водителей автобусов, которые часто опаздывали

По некоторым маршрутам задержки рейсов доходили до двух часов

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Рыбинцы жаловались на опоздания автобусов, длившиеся до двух часов 

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске массово уволили водителей междугородних автобусов после многочисленных жалоб жителей на задержки рейсов. Они работали по маршрутам № 101 (Рыбинск — Каменники), № 104 (Рыбинск — Фелисово), № 104К (Рыбинск — Михайловское), № 107 (Рыбинск — Покров), № 109 (Рыбинск — Гаврилово), № 114 (Рыбинск — посёлок Красная горка). 

— Руководством акционерного общества «Ярославское АТП» принято решение об увольнении девяти водителей за недобросовестное исполнение своих обязанностей, — прокомментировала и. о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева. — Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. Обо всех случаях нарушения правил перевозки просим сообщать нам: примем оперативные меры по устранению проблемных ситуаций.

В департаменте транспорта пояснили, что все водители были наёмными работниками из других регионов.

Вместе с этим случаем в рыбинском филиале «Ярославского АТП» сменили директора, назначив на этот пост Алексея Третьякова. 

— Жалобы были и в социальных сетях, и в профильные департаменты поступали, буквально вчера. Сообщали, что по два часа ждут. Такой случай был по маршруту на Каменники, — сообщила главный специалист пресс-службы администрации Рыбинска Наталья Сазонова. 

В Ярославле тем временем собираются повышать стоимость проезда в общественном транспорте, а маршрутчикам не разрешили возить льготников, хотя они хотели. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

междугородние перевозкиавтобусы

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