В Рыбинске массово уволили водителей автобусов, которые часто опаздывали

— Руководством акционерного общества «Ярославское АТП» принято решение об увольнении девяти водителей за недобросовестное исполнение своих обязанностей, — прокомментировала и. о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева. — Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. Обо всех случаях нарушения правил перевозки просим сообщать нам: примем оперативные меры по устранению проблемных ситуаций.

В Рыбинске массово уволили водителей междугородних автобусов после многочисленных жалоб жителей на задержки рейсов. Они работали по маршрутам № 101 (Рыбинск — Каменники), № 104 (Рыбинск — Фелисово), № 104К (Рыбинск — Михайловское), № 107 (Рыбинск — Покров), № 109 (Рыбинск — Гаврилово), № 114 (Рыбинск — посёлок Красная горка).

В департаменте транспорта пояснили, что все водители были наёмными работниками из других регионов.

Вместе с этим случаем в рыбинском филиале «Ярославского АТП» сменили директора, назначив на этот пост Алексея Третьякова.

— Жалобы были и в социальных сетях, и в профильные департаменты поступали, буквально вчера. Сообщали, что по два часа ждут. Такой случай был по маршруту на Каменники, — сообщила главный специалист пресс-службы администрации Рыбинска Наталья Сазонова.

В Ярославле тем временем собираются повышать стоимость проезда в общественном транспорте, а маршрутчикам не разрешили возить льготников, хотя они хотели.