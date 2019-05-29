Предпринимателя из Ярославской области оштрафовали за заросли борщевика

Прокуратура Ростовского района Ярославской области оштрафовала предпринимателя за то, что он не скосил заросли борщевика.

Пять гектаров земли около села Лазарцево засорены борщевиком. Совсем рядом с этим местом стоят жилые дома.

Ростовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения на территории района законодательства при организации борьбы с борщевиком Сосновского.

— Это создаёт угрозу жизни местных жителей, особенно детей. По результатам проверки руководитель ООО «Агро Лазарцево», являющийся собственником земель, привлечён к административной ответственности. Он заплатил штраф в размере 25 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ростовского района.