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Город

Предпринимателя из Ярославской области оштрафовали за заросли борщевика

Мужчина не скосил опасное растение

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От борщевика можно получить серьёзные ожоги

Фото: Александра Савельева

Прокуратура Ростовского района Ярославской области оштрафовала предпринимателя за то, что он не скосил заросли борщевика.

Пять гектаров земли около села Лазарцево засорены борщевиком. Совсем рядом с этим местом стоят жилые дома.

Ростовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения на территории района законодательства при организации борьбы с борщевиком Сосновского.

— Это создаёт угрозу жизни местных жителей, особенно детей. По результатам проверки руководитель ООО «Агро Лазарцево», являющийся собственником земель, привлечён к административной ответственности. Он заплатил штраф в размере 25 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ростовского района.

Когда борщевик контактирует с кожей, сначала нет никаких следов этого контакта. Однако вскоре появляются краснота, маленькие пузырьки ожогов, и симптоматика резко нарастает. Если сок растения даже в малых количествах останется на коже, то достаточно провести пару минут на солнце, чтобы получить сильный ожог.

В Ярославле такая же проблема. Многие дворы зарастают опасным растением. Ярославцы боятся отпускать детей на прогулку.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

борщевик

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КОММЕНТАРИИ (2)

аноним
29 мая 2019 в 11:11

А почему мэрию и всевозможные администрации не штрафуют за то что на их землях растет борщевик?