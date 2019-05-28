Теперь уже точно: мэр Ярославля продаёт Белинский рынок

— Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Ленинский рынок» города Ярославля путем преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество «Ленинский рынок» с уставным капиталом 38 424 000 (тридцать восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей, состоящим из 38 424 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей, — говорится в постановлении за подписью мэра Ярославля Владимира Волкова.

Если раньше об этом только шли разговоры, теперь стало понятно наверняка: мэр Ярославля продаст Ленинский рынок на улице Белинского. Накануне он подписал постановление о его приватизации, преобразовании из муниципального предприятия в акционерное общество.

Новость о продаже рынка здесь восприняли с грустью. И не только руководители предприятия.



— Да мы тут по 20 лет торгуем, — голосят наперебой продавцы. — А мы вообще из Рыбинского района ездим каждый день, возим качественное свежее мясо. Мы когда узнали о продаже рынка, ревели вместе в обнимку. Даже забыли, что торгуем в соседних точках и конкуренты друг другу.



Читайте наш большой репортаж и разговор с продавцами Ленинского рынка о том, что может случиться после его продажи.