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Город

Теперь уже точно: мэр Ярославля продаёт Белинский рынок

Градоначальник подписал постановление о приватизации

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Продавцы известием о продаже страшно расстроены 

Фото: Александра Савельева

Если раньше об этом только шли разговоры, теперь стало понятно наверняка: мэр Ярославля продаст Ленинский рынок на улице Белинского. Накануне он подписал постановление о его приватизации, преобразовании из муниципального предприятия в акционерное общество.

Уставной капитал предприятия — 38,424 миллиона рублей. Рынок состоит из двухэтажного основного здания и небольшого здания туалета. 

— Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Ленинский рынок» города Ярославля путем преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество «Ленинский рынок» с уставным капиталом 38 424 000 (тридцать восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей, состоящим из 38 424 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 (одна тысяча) рублей, — говорится в постановлении за подписью мэра Ярославля Владимира Волкова.

Новость о продаже рынка здесь восприняли с грустью. И не только руководители предприятия.

— Да мы тут по 20 лет торгуем, — голосят наперебой продавцы. — А мы вообще из Рыбинского района ездим каждый день, возим качественное свежее мясо. Мы когда узнали о продаже рынка, ревели вместе в обнимку. Даже забыли, что торгуем в соседних точках и конкуренты друг другу.

Читайте наш большой репортаж и разговор с продавцами Ленинского рынка о том, что может случиться после его продажи. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

рынокпродажа

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КОММЕНТАРИИ (5)

Игооорь
28 мая 2019 в 23:23

Почему до сих пор еще не создали петицию за отставку волкова с поста мэра

Гость
28 мая 2019 в 23:09

Даже в Москве не сносят рынки а модернизируют , а этот мэр самый неопытный в России , почему нам такого неграмотного поставили

Gosha
28 мая 2019 в 23:09

Плохой рынок