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Город

«Крах мелкого бизнеса»: в Ярославле сносят предпоследний мини-рынок в Крестах

Как это прокомментировали в городской администрации

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Этому мини-рынку больше десяти лет

Фото: Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский

В Ярославле разбирают мини-рынок на остановке «Кресты» на Московском проспекте. Торговые павильоны здесь работали больше десяти лет, но теперь городская администрация приняла решение демонтировать их.

Местные жители расстроены.

— Такой рынок был... Это крах мелкого бизнеса, — пишут в группе во «ВКонтакте» «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский».

Рынок уже практически разобрали

Фото: Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский

Что будет на его месте, пока неизвестно. Власти молчат.

— Это не рынок, это плановый снос НТО, — пояснил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов, не ответив на вопрос, что будет на месте этих ларьков. 

Недавно в Ярославле снесли ещё один многострадальный торговый комплекс «Аквилон» в Брагино.

Ещё одно из спорных решений городских властей сегодня активно обсуждают в обществе: мэрия предложила жителям оплачивать детские городки во дворах и самим следить за их состоянием. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина
Михаил Контуев

ТЕГИ

демонтажснос ларьков

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 мая 2019 в 06:24

Аквилон как стоял, так и стоит!

Алексей
29 мая 2019 в 07:30

Интересно,а автор статьи хоть проверяет информацию. Аквилон, как стоял,так и стоит. И крысы вокруге от него бегают

Екатерина
29 мая 2019 в 06:41

В Дядьково сносят известное кафе "У Палыча". Сколько юбилеев там отмечено... (