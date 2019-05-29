«Крах мелкого бизнеса»: в Ярославле сносят предпоследний мини-рынок в Крестах

В Ярославле разбирают мини-рынок на остановке «Кресты» на Московском проспекте. Торговые павильоны здесь работали больше десяти лет, но теперь городская администрация приняла решение демонтировать их.

Местные жители расстроены.

— Такой рынок был... Это крах мелкого бизнеса, — пишут в группе во «ВКонтакте» «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский».