«Сделаем позже»: в мэрии объяснили, почему арки-сердца стоят мёртвыми каркасами

Через несколько дней наступит календарное лето, но в Ярославле подготовиться к нему красиво не успели. Если стандартные клумбы на площадях и бульварах успели засадить цветами, то про арт-объекты в виде арок-сердец — забыли. Они стоят мёртвыми каркасами на проспекте Ленина и в Волковском сквере.

В соцсетях уже обсуждают, не готовят ли их к сносу? Этот вопрос мы задали городской администрации.

— «Горзеленхоз» в июне все посадит, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.