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Город

«Сделаем позже»: в мэрии объяснили, почему арки-сердца стоят мёртвыми каркасами

Арт-объекты не украсили даже ко Дню города Ярославля

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К началу лета в городе так и не украсили цветами арт-объекты 

Фото: Александра Савельева 

Через несколько дней наступит календарное лето, но в Ярославле подготовиться к нему красиво не успели. Если стандартные клумбы на площадях и бульварах успели засадить цветами, то про арт-объекты в виде арок-сердец — забыли. Они стоят мёртвыми каркасами на проспекте Ленина и в Волковском сквере.

В соцсетях уже обсуждают, не готовят ли их к сносу? Этот вопрос мы задали городской администрации. 

— «Горзеленхоз» в июне все посадит, — ответил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. 

Арки-сердца появились в Ярославле во времена руководства Владимиром Слепцовым, экс-градоначальник уделял большое внимание украшательству города. Зимой арки стояли в еловых веточках, а летом — в цветах. Однако некоторые идеи Слепцова встретили лишь критику: речь идёт о заборах с мишками, которые расставили вдоль тротуаров. 

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