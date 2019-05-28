В Ярославле построят школу и две больницы

В этом году по Ярославлю развернутся большие стройки. Наконец в городе приступят к возведению давно обещанного корпуса онкологической больницы, а также начнут строить новую школу. Она появится во Фрунзенском районе, в застроенном многоэтажками микрорайоне «Сокол».

— Еще два крупных проекта начнут реализовываться в отрасли здравоохранения: это возведение нового хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля, — уточнил заместитель председателя правительства Ярославской области по вопросам ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Виктор Неженец.