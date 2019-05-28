В Ярославле построят школу и две больницы

В этом году по Ярославлю развернутся большие стройки. Наконец в городе приступят к возведению давно обещанного корпуса онкологической больницы, а также начнут строить новую школу. Она появится во Фрунзенском районе, в застроенном многоэтажками микрорайоне «Сокол».
— Еще два крупных проекта начнут реализовываться в отрасли здравоохранения: это возведение нового хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля, — уточнил заместитель председателя правительства Ярославской области по вопросам ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Виктор Неженец.
Всего на стройки в регионе собираются потратить в этом году 2,3 миллиарда рублей (корпус онкобольницы, например, обойдётся в 300 миллионов). За эти деньги также построят детские сады в Рыбинске, Ярославском районе, Пошехонье, ещё одну школу в Рыбинске, ФОК в Ростове и клуб в селе Рождествено Некрасовского района.