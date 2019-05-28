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Город

В Ярославле построят школу и две больницы

Стройка начнётся уже в этом году

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Фрунзенскому району давно нужна ещё одна школа

Фото: правительство Ярославской области

В этом году по Ярославлю развернутся большие стройки. Наконец в городе приступят к возведению давно обещанного корпуса онкологической больницы, а также начнут строить новую школу. Она появится во Фрунзенском районе, в застроенном многоэтажками микрорайоне «Сокол».

— Еще два крупных проекта начнут реализовываться в отрасли здравоохранения: это возведение нового хирургического корпуса онкобольницы и детской поликлиники во Фрунзенском районе Ярославля, — уточнил заместитель председателя правительства Ярославской области по вопросам ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Виктор Неженец. 

Всего на стройки в регионе собираются потратить в этом году 2,3 миллиарда рублей (корпус онкобольницы, например, обойдётся в 300 миллионов). За эти деньги также построят детские сады в Рыбинске, Ярославском районе, Пошехонье, ещё одну школу в Рыбинске, ФОК в Ростове и клуб в селе Рождествено Некрасовского района. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

школастройка

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 мая 2019 в 15:18

Ну постройте уже, потом обсудим, раз в месяц эту новость как праздник преподносят! А должны были 10 лет назад молча построить. Отдали ПИКу в аренду такой кусок земли в аренду на 50 лет за копейки, наверное, без обязательств, теперь козыряют этой школой, между прочим их в проекте 2! Покупала квартиру когда тут еще лес был и первый дом Лужков приезжал открывать, буклеты с проектом очень красивые были ))