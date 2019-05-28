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Город

«Даже пеньков не оставили»: в центре Ярославля спилили деревья в прогулочной зоне

Стало известно, кто и для чего это сделал

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Летом возле мэрии будет не спрятаться в тени от деревьев

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля спилили деревья на улицах Кирова и Нахимсона. Горожане начали возмущаться.

— Это прогулочная зона, деревья давали тень на тротуары, — возмутились люди. — Это прогулочная зона, кто додумался спилить их? Там даже пеньков не осталось — застелили места газонной травой, где раньше стояли липы.

Места, где стояли липы, застелили газонной травой

Фото: Александра Савельева

В мэрии объяснили, что это необходимость. По словам чиновников, липы спилили для безопасности горожан.

— Будет проводиться замена старых деревьев, — рассказали в «ГорЗеленХозСтрое». — Старые деревья спилили, осенью на их месте высадят новые.

Власти заверили, что спилили только погибшие деревья

Фото: Александра Савельева, Михаил Контуев

Нередко старые деревья в Ярославле падают на тротуары, дороги и припаркованные автомобили. Специалисты «ГорЗеленХозСтроя» стараются следить, чтобы такого не происходило, поэтому по возможности стараются спиливать умершие и старые деревья.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
28 мая 2019 в 12:30

записывайтесь...мерия пеньки на сувениры раздает!

Гость
28 мая 2019 в 12:40

Мэрия неприкрыто врёт - после того как в Зеленстрое остались одни дилетанты -они постоянно губят - "омолаживают" здоровые деревья, оставляя стобы которые в большинстве своём засыхают и стоят вдоль дорог как "мёртвые с косами" потому что ухаживать за деревьями Зеленхозу лень - проще спилить....Пеньки то убрали для того чтобы люди не видели что деревья были крепкие и здоровые... Липа может расти больше 100 лет а этим и 50 не было

Житель города
28 мая 2019 в 12:28

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