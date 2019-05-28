«Даже пеньков не оставили»: в центре Ярославля спилили деревья в прогулочной зоне

Гость 28 мая 2019 в 12:40

Мэрия неприкрыто врёт - после того как в Зеленстрое остались одни дилетанты -они постоянно губят - "омолаживают" здоровые деревья, оставляя стобы которые в большинстве своём засыхают и стоят вдоль дорог как "мёртвые с косами" потому что ухаживать за деревьями Зеленхозу лень - проще спилить....Пеньки то убрали для того чтобы люди не видели что деревья были крепкие и здоровые... Липа может расти больше 100 лет а этим и 50 не было