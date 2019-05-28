«Даже пеньков не оставили»: в центре Ярославля спилили деревья в прогулочной зоне

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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Летом возле мэрии будет не спрятаться в тени от деревьев
Фото: Александра Савельева
В центре Ярославля спилили деревья на улицах Кирова и Нахимсона. Горожане начали возмущаться.
— Это прогулочная зона, деревья давали тень на тротуары, — возмутились люди. — Это прогулочная зона, кто додумался спилить их? Там даже пеньков не осталось — застелили места газонной травой, где раньше стояли липы.
В мэрии объяснили, что это необходимость. По словам чиновников, липы спилили для безопасности горожан.
— Будет проводиться замена старых деревьев, — рассказали в «ГорЗеленХозСтрое». — Старые деревья спилили, осенью на их месте высадят новые.
Нередко старые деревья в Ярославле падают на тротуары, дороги и припаркованные автомобили. Специалисты «ГорЗеленХозСтроя» стараются следить, чтобы такого не происходило, поэтому по возможности стараются спиливать умершие и старые деревья.