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Город

Бывшего замдиректора САХ подозревают в хищении денег на уборку Ярославля

По версии следствия, ущерб составил около семи миллионов рублей

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Бывший замдиректора САХ сейчас на свободе

Фото: Александра Савельева

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Александра Жилкина муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», которое занималось уборкой города. 

— Дело возбуждено по части 4 статьи 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — уточнил источник 76.RU.

По данным следствия, с марта 2018 года по январь 2019-го он присваивал бюджетные деньги, к которым получил доступ, будучи в своей должности, ущерб оценивается в 6,8 миллиона рублей. Уголовным делом занимаются ярославские полицейские вместе с управлением ФСБ России по Ярославской области. 

Ещё в 2017 году он занимался в том числе приютом для бездомных собак, организованным в городском предприятии. Этой зимой за плохую уборку города уволили директора САХ Эдуарда Снежкова, а позже мэр Ярославля заявил, что предприятие практически банкрот.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

САХмошенничество

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
28 мая 2019 в 13:25

никогда не бывало и вот опять

гость
28 мая 2019 в 12:46

Чему удивляетесь? Это и без следствия давно известно было - просто теперь нашли крайнего и повесили на него все грехи, поговорите с теми кто в те годы работал в САХ вам ещё и не такого расскажут