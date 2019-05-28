Бывшего замдиректора САХ подозревают в хищении денег на уборку Ярославля

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Александра Жилкина муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», которое занималось уборкой города.
— Дело возбуждено по части 4 статьи 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — уточнил источник 76.RU.
По данным следствия, с марта 2018 года по январь 2019-го он присваивал бюджетные деньги, к которым получил доступ, будучи в своей должности, ущерб оценивается в 6,8 миллиона рублей. Уголовным делом занимаются ярославские полицейские вместе с управлением ФСБ России по Ярославской области.
Ещё в 2017 году он занимался в том числе приютом для бездомных собак, организованным в городском предприятии. Этой зимой за плохую уборку города уволили директора САХ Эдуарда Снежкова, а позже мэр Ярославля заявил, что предприятие практически банкрот.