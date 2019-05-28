В детских лагерях Ярославля нашли нарушения: какие

В Ярославле начали готовить городские лагеря для детей. Школы, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта проверяют на пожарную безопасность. Проверяют эвакуационные пути и выходы, исправность автоматической пожарной сигнализации, вентиляционной системы и системы оповещения, а также обследуют состояние внутренних пожарных кранов и первичные средства пожаротушения.



Вчера комиссия побывала в городских оздоровительных лагерях тематической направленности с дневным пребыванием детей. Всего — 20 таких учреждений. Но не во всех соблюдаются правила пожарной безопасности.

