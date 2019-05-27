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Город

Назвали ямы, которые залатают в Ярославле в ближайшую неделю

Публикуем адреса

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На днях залатали ужасные ямы на улице Первомайской

Фото: Мэрия Ярославля 

В мэрии Ярославля озвучили планы на ямочный ремонт улиц на ближайшую неделю. До 1 июня в городе собираются потратить на ямы 44,7 миллиона рублей, в основном на центральные улицы. Ремонтируют дороги, срезая верхний слой старого асфальта, укладывая поверх новый. 

Где будут ремонтировать дороги: улицы Первомайская, Советская, Ушинского, Комсомольская, улица Победы у домов № 19 и 21, Суркова, Красноборская, Волжская и Которосльная набережные, Красная площадь, проспект Октября от Красной площади до улицы Победы, площадь перед Речным вокзалом, Красный съезд от Волжской набережной до Красной площади (верхний ярус), проспект Толбухина от улицы Свердлова до Толбухинского моста, Флотский спуск, Суринский путепровод, Октябрьский мост, проспект Машиностроителей. 

— Таким образом, на текущей неделе объемы ямочного ремонта дорог увеличатся почти в два раза, — уточнили в пресс-службе городской администрации. 

В этом году немало улиц мэрия ремонтирует уже через суд: прокуратура заставляет чиновников делать дороги, пешеходные переходы и ставить светофоры там, где этого уже давно ждут ярославцы. Какие улицы выбрали жители к ремонту в этом году: мы публиковали целый список

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ремонт дорог

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КОММЕНТАРИИ (1)

Иван
27 мая 2019 в 16:12

Каждый год одно и то же - развал весной заасфальтированного осенью. Может быть мэрии вместо ежегодных рапортов о борьбе с ямами начать (еще при жизни ярославцев) не принимать некачественно сделанные дороги? В Скандинавии со сходным климатом (и еще хуже - ездил по северу Швеции зимой) дороги ходят без ремонта 5 лет, у нас одну зиму - понятное дело, что денег на ремонт всех дорог не хватит при такой системе. А вот на сдачу бумажных дорог у подрядчика денег хватает. Пипл хавает и привычно ругает ямы. И так за годом год каждый год. Шоу маст го он.