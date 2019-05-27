Назвали ямы, которые залатают в Ярославле в ближайшую неделю

В мэрии Ярославля озвучили планы на ямочный ремонт улиц на ближайшую неделю. До 1 июня в городе собираются потратить на ямы 44,7 миллиона рублей, в основном на центральные улицы. Ремонтируют дороги, срезая верхний слой старого асфальта, укладывая поверх новый.

Где будут ремонтировать дороги: улицы Первомайская, Советская, Ушинского, Комсомольская, улица Победы у домов № 19 и 21, Суркова, Красноборская, Волжская и Которосльная набережные, Красная площадь, проспект Октября от Красной площади до улицы Победы, площадь перед Речным вокзалом, Красный съезд от Волжской набережной до Красной площади (верхний ярус), проспект Толбухина от улицы Свердлова до Толбухинского моста, Флотский спуск, Суринский путепровод, Октябрьский мост, проспект Машиностроителей.