Всего два часа в месяц на беседы с жителями: как ярославцам попасть на приём к мэру

Каждый месяц мэр Ярославля и его заместители уделяют немного времени на беседы с жителями. Появился график личных приёмов чиновников на июнь. Публикуем его.



К мэру Владимиру Волкову попасть на личную встречу можно в четверг, 20 июня, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день июня в кабинет № 144 в здании мэрии.



Такая же схема записи действует и на приёмах заместителей мэра.

