Всего два часа в месяц на беседы с жителями: как ярославцам попасть на приём к мэру

Каждый месяц мэр Ярославля и его заместители уделяют немного времени на беседы с жителями. Появился график личных приёмов чиновников на июнь. Публикуем его.
К мэру Владимиру Волкову попасть на личную встречу можно в четверг, 20 июня, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день июня в кабинет № 144 в здании мэрии.
Такая же схема записи действует и на приёмах заместителей мэра.
К директору департамента финансов, заместителю мэра Андрею Данцу можно попасть на беседу 11 июня с 09:00 до 12:00.
Первый заммэра Алла Кибец встретится с ярославцами 25 июня с 14:00 до 16:00.
Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик будет принимать 18 июня с 09:00 до 12:00.
Заммэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц ждёт на приём в четверг, 6 июня, с 14:00 до 16:00.
Вопросы градостроительства можно будет обсудить 11 июня с заместителем Ринатом Бадаевым с 14:00 до 16:00.
Взаимодействие с обществом, международные связи и деятельность мэрии можно обсудить с заместителем Вячеславом Гавриловым 18 июня с 15:00 до 17:00.
Все заместители принимают в кабинете № 144 в здании городской администрации.