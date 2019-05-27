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Город

Всего два часа в месяц на беседы с жителями: как ярославцам попасть на приём к мэру

Публикуем график приёма градоначальника и его замов в июне

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Мэр Ярославля принимает жителей всего два часа в месяц

Фото: Александра Савельева

Каждый месяц мэр Ярославля и его заместители уделяют немного времени на беседы с жителями. Появился график личных приёмов чиновников на июнь. Публикуем его.

К мэру Владимиру Волкову попасть на личную встречу можно в четверг, 20 июня, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день июня в кабинет № 144 в здании мэрии.

Такая же схема записи действует и на приёмах заместителей мэра.

К директору департамента финансов, заместителю мэра Андрею Данцу можно попасть на беседу 11 июня с 09:00 до 12:00.

Первый заммэра Алла Кибец встретится с ярославцами 25 июня с 14:00 до 16:00.

Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик будет принимать 18 июня с 09:00 до 12:00.

Заммэра по вопросам имущественной и правовой политики Александр Асриянц ждёт на приём в четверг, 6 июня, с 14:00 до 16:00.

Вопросы градостроительства можно будет обсудить 11 июня с заместителем Ринатом Бадаевым с 14:00 до 16:00.

Взаимодействие с обществом, международные связи и деятельность мэрии можно обсудить с заместителем Вячеславом Гавриловым 18 июня с 15:00 до 17:00.

Все заместители принимают в кабинете № 144 в здании городской администрации.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 мая 2019 в 14:29

Толку то к нему на прием ходить , всё равно с таким непутёвым управленцем ни чего не изменится , пожалуйста уходи в отставку !