В Ярославле чиновники ответили старосте дома, который их отчитал за плохой ремонт двора

— На сегодняшний день в Ярославле в большинстве дворовых территорий, отобранных к реализации в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», начались работы по благоустройству, — сказал директор проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — На каждой такой территории есть инициативная группа жителей, выбранная на собрании, которая представляет интересы собственников, в том числе по контролю за ходом проведения работ. В случаях затруднения коммуникации с представителями заказчика необходимо обратиться в проектный офис для определения ответственного за взаимодействие с жителями лица с целью недопущения подобных ситуаций.

В Ярославле власти отреагировали на жалобы жителя дома на улице Победы, который негативно высказался в адрес губернатора, мэра и главы территориальной администрации из-за плохого ремонта двора. В частности, мужчина обвинил чиновников в том, что у представителей власти большие проблемы с коммуникацией в своих структурах.

По данным мэрии Ярославля, на работы по этой программе в этом году заложено 200 миллионов 991 тысяча рублей. Всего запланирован ремонт 20 дворовых территорий с охватом 120 многоквартирных домов и двух общественных территорий. Работы обещают закончить до 31 августа.



— В настоящее время работы ведутся на 11 дворах, — сообщила Наталья Шетнева. — Организованы ежедневные выезды во дворы сотрудников «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» и территориальных администраций. Кроме того, мы проводим еженедельные штабы с участием подрядных и сетевых организаций, а также заказчика работ — «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».



— Все жалобы, поступающие от жителей, которые непосредственно живут в этих домах, нужно учитывать. И ничего не упускать. И депутатов надо подключать, чтобы ничего не забыли сделать, что обещали, — подытожил мэр города, который призвал своих подчинённых не игнорировать жалобы горожан.



Накануне разгорелся скандал из-за ремонта одного из дворов по программе «Решаем вместе!». Староста дома № 53 по улице Победы Илья Михайлов отчитал высокопоставленных чиновников за то, что творится у него под окнами. Мужчина написал пост с вопросами в социальной сети Facebook и отметил в публикации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова и главу территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александра Трудоношина.

