Назвали города в Ярославской области, где живёт больше всего мам-кукушек, бросивших своих детей

Приставы также выяснили, сколько среди алиментщиков мужчин и женщин. И пришли к выводу, что мамы, к сожалению, нередко забывают о своих детях.

— Лидирующими районами, в которых больше всего исполнительных производств о взыскании алиментов, являются Рыбинский (1918), Ростовский и Борисоглебский (609), замыкают список Пошехонский, Мышкинский и Брейтовский районы, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Судебные приставы по Ярославской области рассказали, в каких районах региона живёт больше всего должников по алиментам. Приставы составили необычные карты.

— При этом большее количество женщин, утративших свой материнский инстинкт, проживает в Ярославле (881), Рыбинске (421) и Тутаеве (150), а наименьшее количество нерадивых матерей живет в Мышкине (20), Некоузе (38) и Брейтово (15), — уточнили приставы.

Больше всего должников живёт в Ярославле

Кстати, самой молодой маме из тех, что забыли про своих детей, только недавно исполнилось 18 лет.

Наибольшее количество невыездных проживает в Ярославле (3397), в Рыбинске (1485), Тутаевском и Большесельском районах (434), а также в Угличе (304).

Должников, привлеченных к уголовной ответственности за неуплату алиментов, оказалось больше всего в Рыбинске (40), Тутаевском и Большесельском районах (29), а также в Переславле (24). Замыкают рейтинг Брейтовский, Мышкинский и Некоузские районы.

Рыбинск вновь лидирует и по показателям должников, которые отправились на обязательные работы (72), следом Тутаев, Переславль и Углич.