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Город
День города 2019 в Ярославле

Из-за празднования Дня города Ярославль встал в пробку: где не проехать

Перекрыт весь центр

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Машины припарковали прямо на тротуаре

Фото: Александра Савельева

Из-за празднования Дня города весь центр Ярославля и дороги на подъезде к нему встали в большую пробку. Все автовладельцы сворачивают с Московского на новый мост, потому что центр города перекрыт. Большая пробка и на Республиканской. Ярославцы жалуются на автолюбителей, которые бросили свои машины прямо на тротуаре. Ещё одна неприятность — рядом с ДК Добрынина дорогу перекрыли грузовиками.

Пробки на подъезде к центру

Фото: Яндекс.Карты

— Всё! Нарядились! С Днем города, друзья! Мимо проходила группа иностранцев и с улыбкой разглядывала это «украшение». Да фу же! Ну поставьте полицейские «Газели». Это красивее и логичнее! — пишет возмущённая ярославна Наталья Ваганова.

Не самое лучшее решение

Фото: Наталья Ваганова / Facebook.com

Сейчас все стоят на улицах Победы, Республиканской, Большой Октябрьской и на подъезде к новому мосту недалеко от Которосльной набережной.

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