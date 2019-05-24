В Ярославле школьники устроили антимусорные пикеты

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6 мая 2019
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19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В Ярославле школьники устроили экофлешмоб против загрязнения окружающей среды. Свою акцию они даже согласовали с администрацией. 17 человек вышли в парк Мира с плакатами, призывающими перерабатывать мусор и беречь Землю.
— Мы собрались тут с ребятами на молодежном движении #Заклимат, мы поддерживаем его на международном уровне. Но в России у нас особые условия: в России многие ребята даже не понимают, что такое проблема мусора, что делать с пластиком, — рассказала участница пикета Алёна. — Второе направление движения в России, когда мы привлечём больше народу, получить мнение на более высоком уровне.
Всем, кто подходил к участникам, школьники рассказывали, как можно производить меньше мусора. Кстати, в Ярославле каждое последнее воскресенье месяца можно сдать пластик, бумагу, батарейки на переработку на площади Труда.