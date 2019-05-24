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Город

В Ярославле школьники устроили антимусорные пикеты

Ребята даже согласовали свою акцию с администрацией

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Это понимают даже школьники

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле школьники устроили экофлешмоб против загрязнения окружающей среды. Свою акцию они даже согласовали с администрацией. 17 человек вышли в парк Мира с плакатами, призывающими перерабатывать мусор и беречь Землю. 

Ребята призывают выбрасывать меньше пластика

Фото: Михаил Контуев

— Мы собрались тут с ребятами на молодежном движении #Заклимат, мы поддерживаем его на международном уровне. Но в России у нас особые условия: в России многие ребята даже не понимают, что такое проблема мусора, что делать с пластиком, — рассказала участница пикета Алёна. — Второе направление движения в России, когда мы привлечём больше народу, получить мнение на более высоком уровне. 

Всем, кто подходил к участникам, школьники рассказывали, как можно производить меньше мусора. Кстати, в Ярославле каждое последнее воскресенье месяца можно сдать пластик, бумагу, батарейки на переработку на площади Труда

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ТЕГИ

мусорэкология

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 мая 2019 в 22:40

К кому обращены эти тексты на картонках в городском сквере ?