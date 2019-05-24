В Ярославле школьники устроили антимусорные пикеты

В Ярославле школьники устроили экофлешмоб против загрязнения окружающей среды. Свою акцию они даже согласовали с администрацией. 17 человек вышли в парк Мира с плакатами, призывающими перерабатывать мусор и беречь Землю.

— Мы собрались тут с ребятами на молодежном движении #Заклимат, мы поддерживаем его на международном уровне. Но в России у нас особые условия: в России многие ребята даже не понимают, что такое проблема мусора, что делать с пластиком, — рассказала участница пикета Алёна. — Второе направление движения в России, когда мы привлечём больше народу, получить мнение на более высоком уровне.