«И никакая валерьянка не нужна»: Геннадий Онищенко рассказал, что выпить, чтобы успокоить нервы

Сегодня в Ярославль приехал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Федерального Собрания Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России. — Прим. ред.). Во время своего выступления на конференции, посвящённой качеству детского питания в школах, он неожиданно поделился с присутствующими личным секретом.

Когда депутату принесли чашку чая, он сделал отступление от своей презентации:

— Мне принесли мой напиток — это сборный чай Толгского монастыря. Его там собирают, а потом всю зиму пьют. И никакие валерьянки и пустырники не нужны. Я уже пять лет его пью, — раскрыл секрет успокоительного Геннадий Онищенко.