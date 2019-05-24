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«И никакая валерьянка не нужна»: Геннадий Онищенко рассказал, что выпить, чтобы успокоить нервы

Бывший санитарный врач России приехал в Ярославль на конференцию по школьному питанию

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Геннадий Онищенко выступил с докладом и поделился личным секретом

Фото: Анна Ёлкина

Сегодня в Ярославль приехал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Федерального Собрания Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России. — Прим. ред.). Во время своего выступления на конференции, посвящённой качеству детского питания в школах, он неожиданно поделился с присутствующими личным секретом. 

Когда депутату принесли чашку чая, он сделал отступление от своей презентации: 

— Мне принесли мой напиток — это сборный чай Толгского монастыря. Его там собирают, а потом всю зиму пьют. И никакие валерьянки и пустырники не нужны. Я уже пять лет его пью, — раскрыл секрет успокоительного Геннадий Онищенко. 

На этой же конференции родители ярославских учеников представили своё разработанное меню. Чтобы составить его, взрослые две недели наблюдали за тем, что и как едят их дети в школах.

ТЕКСТ

Анна Елкина

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Геннадий Онищенко

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