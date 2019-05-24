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Директор школы о конфликте, где дети загнали мальчика на дорогу: «Ничего страшного не случилось»

Инцидент в Ярославле, где ребёнок перебегает проезжую часть перед машинами, попал на видео

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Мальчику пришлось спасаться бегством

Фото: «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» / Vk.com

В ярославские паблики попала видеозапись с регистратора, на которой видно, как мальчик выбегает на дорогу прямо под колёса машин. Далее автор видеозаписи обращается к мальчику и выясняет, что ребёнка на это вынудили одноклассники. Они издевались над мальчиком. На видеозаписи слышно, как ребёнок плачет, рассказывая это взрослому человеку. Потом мужчина подвёз мальчика домой.

Нам удалось связаться с мамой ребёнка и узнать, что произошло на самом деле и был ли конфликт между её сыном и другими детьми.

Выяснилось, что сын Елизаветы учится в коррекционной школе. Ученики — в основном ребята с особенностями развития и с непростым характером.

— У моего сына эпилепсия, поэтому он там учится. В классе всего 12 человек. К нему пристают четыре мальчика. Эти же ребята издевались и над другим ребёнком. Это ребята сложные, некоторые из неполных семей. Один мальчик из многодетной семьи. Его из семьи забирали, насколько мне известно, потом вернули. В общем, дети трудные, — рассказывает мама пострадавшего мальчика Елизавета.

По её словам, в тот день они после школы гнались за её сыном и кидали в него палками. Сын Елизаветы знает, в каком месте надо переходить дорогу. Но он специально побежал там, где нельзя, чтобы оторваться от обидчиков.

— Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Вчера мне звонили из Следственного комитета. Поверьте, я не хочу, чтобы кого-то наказывали. Я хочу, чтобы конфликт был исчерпан, чтобы его пресекли на корню. С родителями, к сожалению, мне не удалось пообщаться. Некоторые родители вообще не идут на контакт, — говорит Елизавета.

Сразу после произошедшего мама пострадавшего мальчика общалась с директором школы. По словам Елизаветы, директор в этой ситуации повела себя немного странно.

— Она мне предложила забрать документы и перевести ребёнка в другую школу. Я её спросила: почему мой сын должен уходить? На что мне сказали: раз ему не нравится, не комфортно в этом коллективе, надо искать другой. Но ведь это не решение проблемы, — считает Елизавета. — У меня нет претензии к директору школы и к учителям. Все они очень хорошие педагоги, детей любят. Просто мне непонятно, почему в этой ситуации директор не встала на нашу защиту.

Сын Елизаветы, конечно, не хотел на следующий день идти в школу. Но мама настояла. Сказала, что проблему надо решать, что нужно уметь постоять за себя.

— На следующий день с моим сыном снова пытался подраться один из этих мальчиков. Сейчас, когда эта история получила такой резонанс, дети ведут себя совсем по-другому. Моего ребёнка они уже не обижают, — рассказала Елизавета.

По её словам, директор школы была не очень довольна тем, что конфликт стал достоянием общественности.

— Я так сделала, потому что моего сына обижают не первый раз. До этого с детьми проводили беседы, но это не помогало. Я просто хочу разобраться в этой ситуации. Поэтому выложила видеозапись, в надежде, что найдутся ещё очевидцы или другие записи, — говорит Елизавета.

Мужчине, который подвёз её сына, Елизавета очень благодарна. Ей не удалось лично пообщаться с ним, только по телефону. Водитель посоветовал Елизавете не оставлять это дело, и сразу скинул видео на флешку.

Мы взяли комментарий у директора школы, в которой учатся дети, участвовавшие в инциденте.

— Работа и беседа уже была проведена. Меры были предприняты, приходил инспектор по делам несовершеннолетних. Сейчас ребята ведут себя по-другому. В остальном разбирается полиция. Хочу сказать, что, в принципе, ничего такого страшного не случилось. Они просто играли, бегали друг за другом. Никто ни в кого палками не бросался. Это ребята сложные, все без исключения. Даже тот, кого сейчас считают пострадавшим. Я не хочу никого обвинять, они всё равно замечательные мальчики. Но вы сами понимаете, что сложные дети и конфликты есть в любой школе. Нам не очень понятно, почему мама так отреагировала и стала писать в соцсети, — сказала директор школы.

На вопрос, почему маме предложили перевести ребёнка в другую школу, директор ответила так.

— Я ей сказала, что если им не нравится коллектив, то их право забрать документы и уйти в другую школу.

Сейчас в этом деле разбирается полиция.

— По информации, опубликованной в интернете, полиция проводит проверку, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детишколаконфликт

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КОММЕНТАРИИ (4)

Валентина
24 мая 2019 в 13:10

Директора школы надо снимать с должности, раз не умеет уладить конфликт в своей школе. А мама правильно сделала, что разместила видео, спасибо таким неравнодушным людям, как мужчина, оказавшимся случайным свидетелем " невинных шалостей " детей приводят к преступлению.

Гость
24 мая 2019 в 13:23

Очень странное поведение матери и директора школы. Плевать на то, что ребенок бросается под колеса машины.