Директор школы о конфликте, где дети загнали мальчика на дорогу: «Ничего страшного не случилось»

В ярославские паблики попала видеозапись с регистратора, на которой видно, как мальчик выбегает на дорогу прямо под колёса машин. Далее автор видеозаписи обращается к мальчику и выясняет, что ребёнка на это вынудили одноклассники. Они издевались над мальчиком. На видеозаписи слышно, как ребёнок плачет, рассказывая это взрослому человеку. Потом мужчина подвёз мальчика домой. Нам удалось связаться с мамой ребёнка и узнать, что произошло на самом деле и был ли конфликт между её сыном и другими детьми.

Выяснилось, что сын Елизаветы учится в коррекционной школе. Ученики — в основном ребята с особенностями развития и с непростым характером. — У моего сына эпилепсия, поэтому он там учится. В классе всего 12 человек. К нему пристают четыре мальчика. Эти же ребята издевались и над другим ребёнком. Это ребята сложные, некоторые из неполных семей. Один мальчик из многодетной семьи. Его из семьи забирали, насколько мне известно, потом вернули. В общем, дети трудные, — рассказывает мама пострадавшего мальчика Елизавета. По её словам, в тот день они после школы гнались за её сыном и кидали в него палками. Сын Елизаветы знает, в каком месте надо переходить дорогу. Но он специально побежал там, где нельзя, чтобы оторваться от обидчиков. — Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Вчера мне звонили из Следственного комитета. Поверьте, я не хочу, чтобы кого-то наказывали. Я хочу, чтобы конфликт был исчерпан, чтобы его пресекли на корню. С родителями, к сожалению, мне не удалось пообщаться. Некоторые родители вообще не идут на контакт, — говорит Елизавета.

Сразу после произошедшего мама пострадавшего мальчика общалась с директором школы. По словам Елизаветы, директор в этой ситуации повела себя немного странно. — Она мне предложила забрать документы и перевести ребёнка в другую школу. Я её спросила: почему мой сын должен уходить? На что мне сказали: раз ему не нравится, не комфортно в этом коллективе, надо искать другой. Но ведь это не решение проблемы, — считает Елизавета. — У меня нет претензии к директору школы и к учителям. Все они очень хорошие педагоги, детей любят. Просто мне непонятно, почему в этой ситуации директор не встала на нашу защиту. Сын Елизаветы, конечно, не хотел на следующий день идти в школу. Но мама настояла. Сказала, что проблему надо решать, что нужно уметь постоять за себя. — На следующий день с моим сыном снова пытался подраться один из этих мальчиков. Сейчас, когда эта история получила такой резонанс, дети ведут себя совсем по-другому. Моего ребёнка они уже не обижают, — рассказала Елизавета. По её словам, директор школы была не очень довольна тем, что конфликт стал достоянием общественности.

— Я так сделала, потому что моего сына обижают не первый раз. До этого с детьми проводили беседы, но это не помогало. Я просто хочу разобраться в этой ситуации. Поэтому выложила видеозапись, в надежде, что найдутся ещё очевидцы или другие записи, — говорит Елизавета. Мужчине, который подвёз её сына, Елизавета очень благодарна. Ей не удалось лично пообщаться с ним, только по телефону. Водитель посоветовал Елизавете не оставлять это дело, и сразу скинул видео на флешку. Мы взяли комментарий у директора школы, в которой учатся дети, участвовавшие в инциденте. — Работа и беседа уже была проведена. Меры были предприняты, приходил инспектор по делам несовершеннолетних. Сейчас ребята ведут себя по-другому. В остальном разбирается полиция. Хочу сказать, что, в принципе, ничего такого страшного не случилось. Они просто играли, бегали друг за другом. Никто ни в кого палками не бросался. Это ребята сложные, все без исключения. Даже тот, кого сейчас считают пострадавшим. Я не хочу никого обвинять, они всё равно замечательные мальчики. Но вы сами понимаете, что сложные дети и конфликты есть в любой школе. Нам не очень понятно, почему мама так отреагировала и стала писать в соцсети, — сказала директор школы.

