Халаты — путь к деградации: учеников заставили снять домашнюю одежду, в которой они пришли на уроки

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Администрация школы в Ярославской области не поддержала этот флешмоб
Администрация школы идею не поддержала
Школьники из Данилова решили поддержать рыбинских ребят, которые два дня назад пришли в школу в пижамах. И повергли в шок своих учителей.
Флешмоб устроили ученики 11-го класса школы № 1 в Данилове.
— Администрация школы нас, к сожалению, не поддержала. Нам сказали, что халаты — это путь к деградации. Нам было весело только первые 15 минут. Администрация стояла и ждала, когда мы снимем наши халаты, — рассказала ученица школы Ульяна Доброхотова.
— Спасибо нашему классному руководителю Анастасии Сергеевне за поддержку, — сказала другая ученица Дарья Озерова.
Напомним, что рыбинские ребята затеяли эту акцию, чтобы показать, что школа — это действительно второй дом.