Халаты — путь к деградации: учеников заставили снять домашнюю одежду, в которой они пришли на уроки

Школьники из Данилова решили поддержать рыбинских ребят, которые два дня назад пришли в школу в пижамах. И повергли в шок своих учителей.



Флешмоб устроили ученики 11-го класса школы № 1 в Данилове.

— Администрация школы нас, к сожалению, не поддержала. Нам сказали, что халаты — это путь к деградации. Нам было весело только первые 15 минут. Администрация стояла и ждала, когда мы снимем наши халаты, — рассказала ученица школы Ульяна Доброхотова.