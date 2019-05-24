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Халаты — путь к деградации: учеников заставили снять домашнюю одежду, в которой они пришли на уроки

Администрация школы в Ярославской области не поддержала этот флешмоб

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Администрация школы идею не поддержала

Фото: Ульяна Доброхотова

Школьники из Данилова решили поддержать рыбинских ребят, которые два дня назад пришли в школу в пижамах. И повергли в шок своих учителей.

Флешмоб устроили ученики 11-го класса школы № 1 в Данилове.

— Администрация школы нас, к сожалению, не поддержала. Нам сказали, что халаты — это путь к деградации. Нам было весело только первые 15 минут. Администрация стояла и ждала, когда мы снимем наши халаты, — рассказала ученица школы Ульяна Доброхотова.

Ребятам было весело ровно 15 минут

Фото: Ульяна Доброхотова

— Спасибо нашему классному руководителю Анастасии Сергеевне за поддержку, — сказала другая ученица Дарья Озерова.

Халаты заставили снять

Фото: Ульяна Доброхотова

Напомним, что рыбинские ребята затеяли эту акцию, чтобы показать, что школа — это действительно второй дом.

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