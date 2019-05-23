Сын Бориса Немцова высказался об уничтоженной памятной табличке в Ярославле

— Я думаю, что надо добиться того, чтобы в Ярославле табличка была установлена в соответствии с решением властей, как в Москве и Нижнем Новгороде, — написал предприниматель Антон Немцов на своей странице в Facebook. — Тогда никто не посмеет заниматься вандализмом.

Сын убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова высказался по поводу инцидента, который произошёл в Ярославле. Здесь разбили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционер, когда работал депутатом Ярославской областной думы.

Также Антон рассказал нашим коллегам из NN.RU о своём отношении к произошедшим событиям:



— Я считаю, что на этот вопрос есть очевидный ответ: это преступление, это вандализм, — заявил он. — Причём преступлением это является вне зависимости от того, согласована табличка или нет — это полная и абсолютная безнравственность. А обращаться как-то к этим людям я не вижу никакого смысла..



В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сегодня утром рассказал житель этого дома по улице Трефолева. Мемориальную доску так и не согласовали с муниципалитетом, против неё встали и власти: в 2018 году городские власти велели её демонтировать.



Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».



Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. До своей смерти Борис Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города.

