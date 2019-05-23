Сын Бориса Немцова высказался об уничтоженной памятной табличке в Ярославле

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Он прокомментировал скандал с разрушением гранитной мемориальной доски
Антон Немцов называет разрушение памятной таблички вандализмом
Сын убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова высказался по поводу инцидента, который произошёл в Ярославле. Здесь разбили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционер, когда работал депутатом Ярославской областной думы.
— Я думаю, что надо добиться того, чтобы в Ярославле табличка была установлена в соответствии с решением властей, как в Москве и Нижнем Новгороде, — написал предприниматель Антон Немцов на своей странице в Facebook. — Тогда никто не посмеет заниматься вандализмом.
Также Антон рассказал нашим коллегам из NN.RU о своём отношении к произошедшим событиям:
— Я считаю, что на этот вопрос есть очевидный ответ: это преступление, это вандализм, — заявил он. — Причём преступлением это является вне зависимости от того, согласована табличка или нет — это полная и абсолютная безнравственность. А обращаться как-то к этим людям я не вижу никакого смысла..
В Ярославле уничтожили памятную табличку на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов. Об этом сегодня утром рассказал житель этого дома по улице Трефолева. Мемориальную доску так и не согласовали с муниципалитетом, против неё встали и власти: в 2018 году городские власти велели её демонтировать.
Табличку из гранита установили в конце февраля, накануне годовщины убийства политика. На ней был выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».
Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. До своей смерти Борис Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города.
Что может сказать сын, у которого всё хорошо благодаря деньгам отжатым папашей в годы его руководства страной и деньгам, которые ему платили заокеанские друзья
А я считаю что Ярославлю совсем ни к чему память о политике Немцове, который эту самую Родину обирал и продавал как хотел, лишь ради своей выгоды и карьеры, посему -если у кого то есть желание такую табличку согласовать -пусть спросит самих ярославцев