«Учителей это повергло в шок»: в Рыбинске старшеклассники массово пришли на уроки в пижамах

Рыбинские школьники массово пришли на уроки в пижамах. Перформанс устроили сразу в трёх школах 22 мая: № 26 , 5 и 43. В разноцветных пижамах, нарядах кигуруми (пижама в виде костюма животного. — Прим. ред.) пришли будущие выпускники.

— Суть в том, чтобы запомнить этот день, поднять всем настроение и показать, что школа — действительно наш второй дом, — рассказала участница пижамной акции Арина Ершова из школы № 26 . — Учителя реагировали в основном положительно, но некоторых, конечно, это повергло в шок.