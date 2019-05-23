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«Учителей это повергло в шок»: в Рыбинске старшеклассники массово пришли на уроки в пижамах

Как объяснили этот перформанс школьники

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В пижамах пришли старшеклассники трёх школ

Фото: <17:40> / Vk.com

Рыбинские школьники массово пришли на уроки в пижамах. Перформанс устроили сразу в трёх школах 22 мая: № 26, 5 и 43. В разноцветных пижамах, нарядах кигуруми (пижама в виде костюма животного. — Прим. ред.) пришли будущие выпускники. 

— Суть в том, чтобы запомнить этот день, поднять всем настроение и показать, что школа — действительно наш второй дом, — рассказала участница пижамной акции Арина Ершова из школы № 26. — Учителя реагировали в основном положительно, но некоторых, конечно, это повергло в шок. 

Такую идею рыбинские выпускники опробовали впервые.

Выглядели старшеклассники пёстро

Фото: <17:40> / Vk.com

— Мы это придумали сами. Были удивлены, что в других школах прошло то же самое, — делится Арина. 

Ребята получили удовольствие от своей затеи

Фото: <17:40> / Vk.com

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Рыбинскшкола

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