«Учителей это повергло в шок»: в Рыбинске старшеклассники массово пришли на уроки в пижамах

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Как объяснили этот перформанс школьники
В пижамах пришли старшеклассники трёх школ
Рыбинские школьники массово пришли на уроки в пижамах. Перформанс устроили сразу в трёх школах 22 мая:
— Суть в том, чтобы запомнить этот день, поднять всем настроение и показать, что школа — действительно наш второй дом, — рассказала участница пижамной акции Арина Ершова из школы
Такую идею рыбинские выпускники опробовали впервые.
— Мы это придумали сами. Были удивлены, что в других школах прошло то же самое, — делится Арина.