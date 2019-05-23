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Город

«Трудно подобрать слова»: в Ярославской области перед Днём Победы снесли памятник погибшим на войне

Стали известны подробности скандальной истории

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Фото: ОНФ, с.Старый Некоуз

В Ярославской области в посёлке Старый Некоуз разгорается скандал. Там 8 мая снести памятник в честь учеников и учителей местной школы, погибших во время Великой Отечественной войны. Возможно, информация об этом так бы и осталась в небольшом посёлке, но сегодня представители Общероссийского народного фронта рассказали о случившемся на своих страницах в социальных сетях.

— Трудно подобрать слова к тому, что произошло 8 мая в Старом Некоузе, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков. — Накануне Дня Победы, казалось бы, из благих целей, но совершенно неоправданно был демонтирован скромный обелиск у закрытой в 2011 году некоузской школы. С людьми не посоветовались, время для демонтажа выбрано просто не поддающееся объяснению — после того, как детишки провели предпраздничный субботник по благоустройству.

Этот памятник был установлен перед зданием школы в 60-х годах прошлого века. Старожилы даже точно не помнят. Жители просят оставить им этот памятник, но разместить его на другом общедоступном месте. Власти не стали игнорировать просьбы людей, но и судьбу памятника пока не решили и пообещали что-то сделать до 22 июня.

В конце этой зимы жители села Брейтово Ярославской области ужаснулись, когда увидели, как им по губернаторской программе «Решаем вместе!» благоустраивают парк Победы. Там вырубили аллею, посаженную ветеранами Великой Отечественной войны. 

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

памятникДень Победы

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 мая 2019 в 17:39

отличились((( святого ни чего!

Человек
23 мая 2019 в 18:26

Самый плохой поступок в жизни этих людей

Татьяна
23 мая 2019 в 17:52

Люди что, становясь чиновниками начинают болеть головой? Я думала только в Украине такое заболевание. А и у нас заразились. Вот ни стыда, ни памяти не остается, как сядут в свои кресла