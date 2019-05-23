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Город

Погибнет урожай: синоптики экстренно предупредили о надвигающихся заморозках

В Ярославле резко испортится погода

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Резко похолодает уже этой ночью

Фото: Александра Савельева

В Ярославле и области резко испортится погода. Регион заморозит уже этой ночью. Синоптики экстренно предупреждают, что столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

— Прогнозируется вероятность возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций), связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, — сообщают в управлении МЧС по Ярославской области. 

Каким будет лето-2019 в Ярославской области? Определяем по погоде, ждать ли в лесах много грибов

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

погодазаморозки в мае

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 мая 2019 в 15:21

Foreca( источник погоды) плюс два и то под утро часа в 4. У наших синоптиков плохо погода в смартфонах обновляется или источники не точные. За много лет пользования погодными информерами в телефоне вывод один: Foreca процентов на 95-98 правильно предсказывает погоду

гость
23 мая 2019 в 14:55

Ну прям апокалипсис - помню в июне снег выпал -и то не погибли -только часть капусты вымерзла

Гость
23 мая 2019 в 14:53

Гисметео не подтверждает - обещают +4 ночью