Погибнет урожай: синоптики экстренно предупредили о надвигающихся заморозках

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В Ярославле резко испортится погода
Резко похолодает уже этой ночью
В Ярославле и области резко испортится погода. Регион заморозит уже этой ночью. Синоптики экстренно предупреждают, что столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.
— Прогнозируется вероятность возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций), связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, — сообщают в управлении МЧС по Ярославской области.
Каким будет лето-2019 в Ярославской области? Определяем по погоде, ждать ли в лесах много грибов.
Foreca( источник погоды) плюс два и то под утро часа в 4. У наших синоптиков плохо погода в смартфонах обновляется или источники не точные. За много лет пользования погодными информерами в телефоне вывод один: Foreca процентов на 95-98 правильно предсказывает погоду
Ну прям апокалипсис - помню в июне снег выпал -и то не погибли -только часть капусты вымерзла