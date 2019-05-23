Погибнет урожай: синоптики экстренно предупредили о надвигающихся заморозках

В Ярославле и области резко испортится погода. Регион заморозит уже этой ночью. Синоптики экстренно предупреждают, что столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

— Прогнозируется вероятность возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций), связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, — сообщают в управлении МЧС по Ярославской области.