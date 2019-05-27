Дважды списывают деньги и крутят их на счетах: в прокуратуре рассказали о самых частых жалобах

Жалобы на коммунальщиков, на правоохранителей, внутрисемейные распри - со всем этим ярославцы идут в прокуратуру. Мы поговорили с помощником прокурора Заволжского района Максимом Заднепряновым и узнали, что чаще всего не устраивает горожан и как прокуратура решает эти вопросы.

— С какими жалобами к вам чаще всего обращаются люди? — Обычно обращаются с жалобами на действия органов внутренних дел, службы судебных приставов и управляющих компаний. Чаще всего жалуются на то, что полиция или Следственный комитет отказывают в возбуждении уголовного дела. Или, например, судебные приставы не принимают никаких мер по взысканию задолженностей, или дважды списывают деньги за одно и то же. Бывают и жалобы на коммунальщиков, когда люди не согласны с цифрами в квитанциях за ЖХК.

Судебные приставы держали на своём счете 80 тысяч рублей Фото: Александра Савельева

— Как часто выявляются нарушения в правоохранительных органах и среди чиновников? — Такие нарушения мы тоже выявляем. Бывает, что сами люди жалуются на действия правоохранительных органов или чиновников. Бывает, что во время проверок, которые организует прокуратура. В данном случае речь чаще всего идет о нарушениях ведомственных приказов, должностных инструкций. Бывает, что силовики и чиновники попадают под уголовные статьи. Но, как правило, их штрафуют. Был у нас такой случай. К нам обратилась женщина и рассказала, что она через суд взыскивает 100 тысяч рублей с должника. Судебные приставы никаких действий не предпринимали. Деньги она получить не могла. Мы выяснили, что к тому моменту приставы уже списали 80 тысяч с должника. Деньги незаконно в течение двух месяцев находились на их депозитном счёте. После нашего вмешательства заявительница получила деньги.

На свалки жалуются редко Фото: Александра Савельева

— Расскажите о сезонных обращениях. Например, увеличивается ли сейчас количество обращений по несанкционированным свалкам? Удаётся ли вычислить тех, кто их устраивает? Кого оштрафовали и на сколько?

— Как таковых сезонных обращений нет. Зимой часто жаловались на управляющие компании за то, что те не чистят крыши от сосулек. Прокуратура всегда проводит проверки после таких обращений. После того как мы реагируем, управляющие компании сразу все крыши очищают. Не было такого, чтобы кто-то не устранял нарушения. В этом году в отношении директора «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» возбуждено дело об административном правонарушении. Директора оштрафовали на 25 тысяч рублей. Весной 2018 года мужчина пожаловался, что рядом с дачами, где находится его участок, стали выбрасывать мусор. Председатель СНТ никак не влиял на эту ситуацию. Прокуратурой района проведена проверка, данный факт нашел свое подтверждение. В адрес председателя СНТ внесено представление, после чего свалка была ликвидирована. Хочу отметить, что жалоб на несанкционированные свалки мало. Возможно, люди считают, что обращаться в прокуратуру бесполезно. Мне бы хотелось призвать всех жителей обязательно обращаться в прокуратуру.

Прокуратура просит ярославцев всегда обращаться по поводу несанкционированных свалок Фото: Александра Савельева

Ярославцы жалуются на систему ЖКХ Фото: Александра Савельева

— Расскажите про «болевые» точки города в плане отсутствия дорожных знаков, пешеходных переходов и светофоров. Сколько предписаний и по каким именно местам направлено в мэрию?

Прокуратура Заволжского района Фото: Елена Вахрушева

График работы заволжских прокуроров Фото: Елена Вахрушева

— У нас очень плохо развита так называемая доступная среда. Инвалидам по зрению очень тяжело передвигаться по нашему городу. В 2018 году мы провели масштабную проверку. Несколько светофоров на важных и сложных переходах не оснащены звуковыми средствами информации. Светофоры в районе остановки «Проспект Машиностроителей», «Медсанчасть ЯЗДА», на проспекте Авиаторов в районе дома № 94, на перекрестке проспекта Машиностроителей с улицей Орджоникидзе не были оборудованы звуковым сигналом для слепых и слабовидящих пешеходов. По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено шесть исковых заявлений к мэрии Ярославля и департаменту городского хозяйства. Все нарушения устранены.

Помощник прокурора Заволжского района рассказал о вопросах, волнующих горожан Фото: Елена Вахрушева

— Как часто вы решаете внутрисемейные споры? — Безусловно, к нам поступают и такие обращения. Не скажу, что часто. Недавно, например, с участием Заволжской прокуратуры мать четырёх детей была лишена родительских прав. Там неблагополучная семья. Дети жили в ужасных условиях, мать могла на несколько дней оставить их одних. В итоге девочек 5, 7, 8 и 10 лет забрали в детский дом. Сначала мать лишь ограничили в родительских правах. Но она ничего не сделала, чтобы вернуть детей. Поэтому недавно она была лишена родительских прав. Сейчас девочки воспитываются в приёмной семье в Тверской области.

Прокуратура района ведет работу по освещению своей деятельности в СМИ Фото: Елена Вахрушева

— Скажите, прокуратуру чаще ругают или хвалят? Не обидно слышать нелестные отзывы?

— Конечно, мы слышим и негативные комментарии. Но со стороны прокуратуры принимаются все возможные методы по улучшению качества работы как самих сотрудников прокуратуры, так и поднадзорных органов. Прокуратура района ведет работу по освещению своей деятельности в СМИ, а также по разъяснению действующего законодательства.