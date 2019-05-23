Поживший в Москве ярославец показал 10 самых унылых мест города: «Как вы этого не замечали?»

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Евгений Ковалёв посмотрел на Ярославль со стороны
Таким 27-летний Евгений Ковалёв видит Ярославль
Ярославец Евгений Ковалёв 27 лет прожил в Ярославле и считал, что город имеет свои плюсы и минусы. Но в этом году он на три месяца переезжал в Москву — работа подвернулась. Вернувшись, увидел город как бы со стороны. В глаза бросилось всё, на что раньше не обращал внимания.
— Все фото сделаны весной, — объяснил автор снимков. — Весна — это динамичное время года, время изменений и перемен. А их как раз нет или почти нет. Тех самых бытовых и прикладных. Я бы сказал, что это полный застой. В бытовой жизни «на районе» ничего не меняется. Количество «усталых игрушек» во дворах становится больше. Им давно бы «пора спать». Количество, глубина и радиус ям растёт. Во дворах неуютно...
Молодой человек прогулялся по городу и задался вопросом, почему люди, живущие здесь, не замечают этого или делают вид, что всё нормально? Публикуем первую часть его снимков в нашей новой рубрике «Со стороны виднее».
Это видят все. Просто некоторые считают, что это нормально, а некоторые не готовы в этом жить и уезжают по-дальше.
Разруха не в клозетах, а в головах. Пока люди готовы в этом жить, так оно и будет.
Для примера приведу свой подъезд. После ремонта управляющей компанией, он за год превратился в то же, чем и был раньше. Стены исписали, испачкали грязью, обклеили рекламой, разбили окно, сорвали почтовые ящики, неоднократно справляли нужду на дом, на лестничной площадке, в лифте. Это разве не люди делают?
Ответ на вопрос автора: да, эти люди считают, что всё нормально, и что шины и игрушки - не самый страшный элемент декора. Более того, все привыкли так жить. А тот, кто что-то меняет, для них белая ворона. Я покрасил решетку у подъезда, ни одного слова спасибо, либо воспринимают как сотрудника ук, либо говорят, что не ту краску купил. Ржавая решетка в течение 10 лет никого не напрягала.