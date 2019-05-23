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Город
Со стороны виднее
Фоторепортаж

Поживший в Москве ярославец показал 10 самых унылых мест города: «Как вы этого не замечали?»

Евгений Ковалёв посмотрел на Ярославль со стороны

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Таким 27-летний Евгений Ковалёв видит Ярославль

Фото: Евгений Ковалёв

Ярославец Евгений Ковалёв 27 лет прожил в Ярославле и считал, что город имеет свои плюсы и минусы. Но в этом году он на три месяца переезжал в Москву — работа подвернулась. Вернувшись, увидел город как бы со стороны. В глаза бросилось всё, на что раньше не обращал внимания. 

— Все фото сделаны весной, — объяснил автор снимков. — Весна — это динамичное время года, время изменений и перемен. А их как раз нет или почти нет. Тех самых бытовых и прикладных. Я бы сказал, что это полный застой. В бытовой жизни «на районе» ничего не меняется. Количество «усталых игрушек» во дворах становится больше. Им давно бы «пора спать». Количество, глубина и радиус ям растёт. Во дворах неуютно...

Молодой человек прогулялся по городу и задался вопросом, почему люди, живущие здесь, не замечают этого или делают вид, что всё нормально? Публикуем первую часть его снимков в нашей новой рубрике «Со стороны виднее».

Идёт 2019-й год... А бабушки всё так же сидят с ящиками без всяких санитарных книжек на обочине

Фото: Евгений Ковалёв

Какой бьл рельеф, такой и заасфальтировали

Фото: Евгений Ковалёв

Эти клубы шахматистов вышли как будто из советского прошлого. Но почему мужчинам приходится сидеть на старой выбивалке для ковров?

Фото: Евгений Ковалёв

Жуткие скворечники. Почему не сколотить нормальный?

Фото: Евгений Ковалёв

Дом, милый дом... Неужели приятно заходить в такой подъезд?

Фото: Евгений Ковалёв

«Тюремная» ограда на садике с острыми зубцами — привет, счастливое детство!

Фото: Евгений Ковалёв

Что за странный шинный фетиш в городе? Остановитесь!

Фото: Евгений Ковалёв

Этим плюшевым животным во дворах гуманнее было бы просто дать «умереть»

Фото: Евгений Ковалёв

Здесь прекрасно всё: «автомагистраль», трон, гаражи, голубятня. Ярославцы отдыхают по-царски

Фото: Евгений Ковалёв

Просто бедлам. По дому течет ржавчина от старой арматуры, балконы застеклили, кто во что горазд... Зато с кондиционером...

Фото: Евгений Ковалёв

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средаблагоустройство

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 мая 2019 в 15:39

Ой, всё.

Аноним
23 мая 2019 в 15:52

Это видят все. Просто некоторые считают, что это нормально, а некоторые не готовы в этом жить и уезжают по-дальше.
Разруха не в клозетах, а в головах. Пока люди готовы в этом жить, так оно и будет.
Для примера приведу свой подъезд. После ремонта управляющей компанией, он за год превратился в то же, чем и был раньше. Стены исписали, испачкали грязью, обклеили рекламой, разбили окно, сорвали почтовые ящики, неоднократно справляли нужду на дом, на лестничной площадке, в лифте. Это разве не люди делают?
Ответ на вопрос автора: да, эти люди считают, что всё нормально, и что шины и игрушки - не самый страшный элемент декора. Более того, все привыкли так жить. А тот, кто что-то меняет, для них белая ворона. Я покрасил решетку у подъезда, ни одного слова спасибо, либо воспринимают как сотрудника ук, либо говорят, что не ту краску купил. Ржавая решетка в течение 10 лет никого не напрягала.

Юрий
23 мая 2019 в 15:43

Очередной новоиспеченный урбанист нарисовался??? Вот реально бездельники! Взял бы да сделал что то полезное для города, а то говна везде можно нарыть, даже в этих ваших Морквах...