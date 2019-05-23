Поживший в Москве ярославец показал 10 самых унылых мест города: «Как вы этого не замечали?»

Ярославец Евгений Ковалёв 27 лет прожил в Ярославле и считал, что город имеет свои плюсы и минусы. Но в этом году он на три месяца переезжал в Москву — работа подвернулась. Вернувшись, увидел город как бы со стороны. В глаза бросилось всё, на что раньше не обращал внимания.

— Все фото сделаны весной, — объяснил автор снимков. — Весна — это динамичное время года, время изменений и перемен. А их как раз нет или почти нет. Тех самых бытовых и прикладных. Я бы сказал, что это полный застой. В бытовой жизни «на районе» ничего не меняется. Количество «усталых игрушек» во дворах становится больше. Им давно бы «пора спать». Количество, глубина и радиус ям растёт. Во дворах неуютно...