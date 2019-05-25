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Город

Ярославну лишили родительских прав на четырёх дочерей

Сейчас девочки воспитываются в приёмной семье

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Дети растут в приёмной семье

Фото: Александра Савельева

Стала известна судьба четырёх девочек из Ярославля, которых забрали у родной матери и поместили в детский дом «Чайка». Как стало известно 76.RU, сестёр взяла на воспитание приёмная семья.

Напомним, в прошлом году у 41-летней жительницы Ярославля забрали дочерей после того, как выяснилось, в каких условиях живут дети.

Женщина могла надолго уйти из дома, заперев там дочерей. Дети сутками сидели голодные. Кроме того, когда дочки заболевали, мама не удосуживалась даже показывать их врачам. А о профосмотрах она, видимо, даже не слышала. Женщину обязали платить алименты детям. Но она этого не делала. В итоге образовался долг в 300 тысяч рублей. Пока девочки были в детском доме, мать всего пару раз навещала их.

— По решению суда мать лишили родительских прав. В настоящее время пяти-, семи-, восьми- и десятилетняя девочки находятся в приёмной семье в Тверской области, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиприёмная семья

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