Ярославну лишили родительских прав на четырёх дочерей

Стала известна судьба четырёх девочек из Ярославля, которых забрали у родной матери и поместили в детский дом «Чайка». Как стало известно 76.RU, сестёр взяла на воспитание приёмная семья.

Напомним, в прошлом году у 41-летней жительницы Ярославля забрали дочерей после того, как выяснилось, в каких условиях живут дети.

Женщина могла надолго уйти из дома, заперев там дочерей. Дети сутками сидели голодные. Кроме того, когда дочки заболевали, мама не удосуживалась даже показывать их врачам. А о профосмотрах она, видимо, даже не слышала. Женщину обязали платить алименты детям. Но она этого не делала. В итоге образовался долг в 300 тысяч рублей. Пока девочки были в детском доме, мать всего пару раз навещала их.