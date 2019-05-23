«Они не виделись больше десяти лет»: тяжелобольной мужчина из Сургута разыскивал сына в Ярославле

В Ярославле развернулись поиски 37-летнего Сергея Сурина. Мужчину очень хочет увидеть его папа Владимир Дурманов.

Владимир живёт в Сургуте, он тяжело заболел и оказался прикован к постели. Единственное желание, которое сейчас есть у мужчины, — увидеть сына, связь с которым давно потеряна. Знакомые Владимира не смогли остаться в стороне и бросились на поиски.

— Разыскиваем 37-летнего Сергея Сурина, — обратилась в редакцию 76.RU знакомая Владимира Светлана. — Его отец в очень тяжелом состоянии! Они не общались много лет. Он уже не ходит и очень хочет увидеть сына! По последним данным, он проживал в Ярославле. Пусть приедет в Сургут.

