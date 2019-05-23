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Город

«Они не виделись больше десяти лет»: тяжелобольной мужчина из Сургута разыскивал сына в Ярославле

Почему родственники перестали общаться

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Мужчина тяжело заболел и сейчас живёт надеждой на встречу с сыном

Фото: Александра Савельева

В Ярославле развернулись поиски 37-летнего Сергея Сурина. Мужчину очень хочет увидеть его папа Владимир Дурманов. 

Владимир живёт в Сургуте, он тяжело заболел и оказался прикован к постели. Единственное желание, которое сейчас есть у мужчины, — увидеть сына, связь с которым давно потеряна. Знакомые Владимира не смогли остаться в стороне и бросились на поиски.

— Разыскиваем 37-летнего Сергея Сурина, — обратилась в редакцию 76.RU знакомая Владимира Светлана. — Его отец в очень тяжелом состоянии! Они не общались много лет. Он уже не ходит и очень хочет увидеть сына! По последним данным, он проживал в Ярославле. Пусть приедет в Сургут.

Женщина рассказала, что общаться они перестали после того, как Владимир развёлся с матерью Сергея.

— Не виделись больше десяти лет, — говорит Светлана. — Сергей работал в Ярославле, приезжал ненадолго в Сургут, но потом опять вернулся в Ярославль. Владимиру сейчас очень тяжело, но, когда спрашиваешь про сына, в глазах появляется жизнь.

Светлана обратилась, куда только можно, и нашла Сергея. Оказалось, что из Ярославля он уже переехал в Москву. Вчера Сергей встретился в столице со своей тётей и пообещал приехать к отцу.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
23 мая 2019 в 07:46

Когда папа был здоров, сын, значит не нужен был. А теперь, поди, ухаживать некому, сразу про сына вспомнил. Прелестно...

Потерявшийся Дед
23 мая 2019 в 08:45

Это больше сыну надо.

Гость
23 мая 2019 в 08:29

А что же, кроме сына никого рядом не нажил? Сыну не позавидуешь - и ехать обидно и не ехать - как потом с этим жить...