«Из центра гоняйте с собакой в Брагино»: мэр Ярославля утвердил места выгула животных

В Ярославле утвердили места для выгула собак. Постановление подписал мэр города Владимир Волков. Больше всего площадок, на которых можно выгуливать животных, в Дзержинском районе — шесть, по три — в Заволжском, Ленинском и Красноперекопском, две — во Фрунзенском, а вот центр города обделили. В постановлении нет ни одного места для выгула в Кировском районе Ярославля.



Горожане в соцсетях обсуждают, чем руководствовался мэр, выбирая места для выгула.



— А в Кировском районе вообще собак нет, и площадка им не нужна, — написал Александр Махов в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ну или из центра гоняйте с собакой в Брагино гулять.