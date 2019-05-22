«Из центра гоняйте с собакой в Брагино»: мэр Ярославля утвердил места выгула животных

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Список мест для прогулок с четвероногими
В Ярославле выделили 17 мест для выгула собак
В Ярославле утвердили места для выгула собак. Постановление подписал мэр города Владимир Волков. Больше всего площадок, на которых можно выгуливать животных, в Дзержинском районе — шесть, по три — в Заволжском, Ленинском и Красноперекопском, две — во Фрунзенском, а вот центр города обделили. В постановлении нет ни одного места для выгула в Кировском районе Ярославля.
Горожане в соцсетях обсуждают, чем руководствовался мэр, выбирая места для выгула.
— А в Кировском районе вообще собак нет, и площадка им не нужна, — написал Александр Махов в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ну или из центра гоняйте с собакой в Брагино гулять.
— Интересно, а жители домов, около которых мэр разрешил собак выгуливать, не против? — поинтересовалась в паблике Надежда Шуина. — Маланова, 12, держитесь. Пойду к вам алабая выгуливать, вы ко мне всех ближе.
В прошлом году руководство города обещало собачникам оборудовать 24 специальные площадки. Тогда даже главам районов бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил выбрать места под них. В центре города под выгул собак отвели шесть мест.
Перечень мест для выгула животных
Дзержинский район
1. Улица Бабича, в районе домов 18, корпус 2, 20.
2. Улица Батова, напротив дома 26.
3. Улица Громова, напротив дома 12.
4. Улица Громова, напротив дома 38.
5. Улица Елены Колесовой, напротив домов 60, 62.
6. Тутаевское шоссе, напротив домов 45, 47а, 49а.
Заволжский район
1. Улица Кавказская, в районе дома 23.
2. Улица Красноборская, напротив дома 17.
3. Улица Спартаковская, в районе дома 8б.
Ленинский район
1. Улица Автозаводская, в районе дома 29.
2. Улица Автозаводская, в районе дома 77.
3. Улица Автозаводская, в районе дома 95.
Красноперекопский район
1. Улица Маланова, напротив дома 12.
2. Улица Нефтяников, напротив дома 25.
3. Улица Павлова, напротив дома 33.
Фрунзенский район
1. Улица Кривова, напротив дома 41.
2. Проспект Фрунзе, напротив дома 59.
Мэр вы подписываете постановление-можно иногда и почитать его. А то как будто вы бредите.
Представим на мгновение, что в одно время на площадку прибыло облегчиться 100 собак.