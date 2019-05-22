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Город

Начал разбирать здание: собственника старинного памятника архитектуры оштрафовали на крупную сумму

Разрешение на это ярославцу не выдавали

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Собственник заплатит штраф 850 тысяч рублей

Фото: правительство ЯО

Собственника усадьбы Шапулиных-Сорокиных оштрафовали на крупную сумму. Здание расположено на улице Большой Октябрьской. 

— В июне прошлого года наши сотрудники выявили на этом объекте нарушения: собственник начал разбирать несущие конструкции западного флигеля. Разрешения на это не выдавалось, — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Собственнику были выданы предписания, он их не исполнил, что и повлекло административное наказание.

Собственник оштрафован судом за неисполнение предписаний регионального департамента охраны объектов культурного наследия о разработке проектной документации на реставрацию объектов усадьбы, несоблюдение требований по консервации.

Усадьба в середине XIX века принадлежала купцам Шапулиным, в начале ХХ века — потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину. На главном, западном фасаде здания располагался лаконичный декор, выполненный в стилистике классицизма. Сохранились кирпичный профилированный карниз, лопатки, элементы руста стен и ниш, расположенных по осям оконных проемов.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

памятникусадьба

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
22 мая 2019 в 09:57

История началась "четыре мэра назад". Стоило ли раздавать памятники архитектуры и истории "инвестору"?

гость
22 мая 2019 в 09:42

крупная сумма это тысяча рублей?