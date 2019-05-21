За неуплату алиментов за решётку: правоохранители рассказали о родителях, забывших о своих детях

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Теперь у ярославцев есть время подумать в тюрьме
Родители напрочь забыли о своих детях
Родителей, которые не платят алименты своим детям, отправляют за решётку.
42-летняя жительница Некрасовского района с мая 2018 года по февраль 2019-го, забыв о своих обязанностях, не платила на маленьких детей ни копейки. Хотя по закону должна была отдавать половину зарплаты. Женщина всё это время скрывала своё место работы.
— Образовалась задолженность в 180 тысяч рублей. Поскольку подсудимая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Другого нерадивого родителя отправили за решётку на 10 суток. Мужчина не платил алименты сыну, за что ему назначили 40 часов обязательных работ. Но наказания алиментщик всячески избегал.
— За это суд назначил ему арест на 10 суток. Должник согласился с обвинением и признал вину в полном объеме, выразил желание работать и выплачивать алименты, а также погасить задолженность по ним. Из зала суда алиментщик отправился отбывать наказание, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.