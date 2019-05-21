За неуплату алиментов за решётку: правоохранители рассказали о родителях, забывших о своих детях

Родителей, которые не платят алименты своим детям, отправляют за решётку.



42-летняя жительница Некрасовского района с мая 2018 года по февраль 2019-го, забыв о своих обязанностях, не платила на маленьких детей ни копейки. Хотя по закону должна была отдавать половину зарплаты. Женщина всё это время скрывала своё место работы.



— Образовалась задолженность в 180 тысяч рублей. Поскольку подсудимая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

