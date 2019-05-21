21 мая вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 64.49
eur 71.96
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 64.49
eur 71.96
Город
День города 2019 в Ярославле

В центре Ярославля в День города введут «сухой закон»

Власти просят предпринимателей ограничить продажу алкоголя: адреса

Поделиться

731
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Это не запрет, а только рекомендация к ограничению продажи спиртного

Фото: Александра Савельева

В Ярославле власти попросили предпринимателей, владеющих магазинами в центре города, ограничить продажу алкоголя в День города. Речь идет о тех точках, которые расположены близко к местам празднования. 

— Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Суркова — улица Ушинского — площадь Волкова — улица Комсомольская — улица Нахимсона — площадь Богоявленская — улица Большая Октябрьская, 28 — улица Первомайская. А Также улица Свободы, 24 — улица Чайковского — улица Салтыкова-Щедрина — улица Республиканская — улица Свободы, — уточнили в мэрии Ярославля.

Подобные постановления от властей выходят уже не впервые. В прошлом году ограничивали продажу спиртного в дни матчей ЧМ-2018 по футболу. На новогодние праздники тоже рекомендовали умерить аппетиты

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

алкогольДень города 2019

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

МММ
21 май 2019 в 17:24

Я тогда в деревню

гость
21 май 2019 в 16:56

Т.е. - у всех будет сушняк? Вот вам и ещё примета -новый мэр - к засухе