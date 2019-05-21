В центре Ярославля в День города введут «сухой закон»

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Власти просят предпринимателей ограничить продажу алкоголя: адреса
Это не запрет, а только рекомендация к ограничению продажи спиртного
В Ярославле власти попросили предпринимателей, владеющих магазинами в центре города, ограничить продажу алкоголя в День города. Речь идет о тех точках, которые расположены близко к местам празднования.
— Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — улица Суркова — улица Ушинского — площадь Волкова — улица Комсомольская — улица Нахимсона — площадь Богоявленская — улица Большая Октябрьская, 28 — улица Первомайская. А Также улица Свободы, 24 — улица Чайковского — улица Салтыкова-Щедрина — улица Республиканская — улица Свободы, — уточнили в мэрии Ярославля.
Подобные постановления от властей выходят уже не впервые. В прошлом году ограничивали продажу спиртного в дни матчей ЧМ-2018 по футболу. На новогодние праздники тоже рекомендовали умерить аппетиты.