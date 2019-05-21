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Город

В Ярославле владельцы магазинов в крупном торговом центре вышли на забастовку

Что там происходит сейчас и как акция отразилась на работе торговых точек

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Владельцы магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле владельцы магазинов и павильонов в торговом центре «Космос» в Брагино закрыли свои торговые точки в знак протеста. Они недовольны условиями, в которых им приходится работать.

— Считайте, что это забастовка, — объяснили они. — Мы не знаем, каким ещё образом мы можем привлечь внимание администрации торгового центра к нашим просьбам. Ведь все вопросы у нас решаются только через заявления, но они не доходят до администрации и куда-то улетучиваются.

К акции не присоединились крупные магазины-сетевики. Им не принципиально, за них все вопросы решает руководство. А вот арендаторы выставили конкретные требования:

  • оборудовать торговый центр: внешний вид, модули, настройка кондиционеров, проверка санитарно-эпидемиологической обстановки;
  • снижение арендной платы на лето из-за сезонного спада потока посетителей.

— Мы ждали, что к нам придёт кто-то из администрации, но приехали начальник службы безопасности и охрана, — рассказали арендаторы.

Акция протеста проходила с 10 часов утра до 13:30. Потом предприниматели разошлись и открыли свои торговые точки, посчитав, что продолжать бесполезно. Однако в администрации услышали протестующих. Говорят, что решают вопросы, которые перед ними поставили владельцы магазинов.

— Я бы не стал называть это забастовкой, — прокомментировал ситуацию управляющий торгового центра «Космос» Руслан Кирамов. — Люди собрались, сообщили свои просьбы. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.

Торговый центр сейчас работает в штатном режиме, покупатели могут приходить и совершать покупки.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

забастовкаакция протестаторговый центр

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
21 май 2019 в 15:09

Толку то от вашей забастовки ? Вы себе в ущерб только сделали такой выходкой , аренду то всё равно придется заплатить как по договору . А не нравится идите на рынки торгуйте своими тряпками , всё равно качество не отличается что на рынке что в космосе

гость
21 май 2019 в 14:59

Ну остановили они работу - думают господам Мухиным есть до них дело? они снесут все модули и сделают ещё какой нибудь сетевик

мимоход
21 май 2019 в 14:38

Ну хоть как-то люди будут услышаны.В 50м году,на моторном заводе рабочий-француз,по обмену опытом,вскочил на станок и закричал - БАстую,БАстую,думал его остальные поддержат,что зарплату урезают.Но это уже другая сказка...