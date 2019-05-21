В Ярославле владельцы магазинов в крупном торговом центре вышли на забастовку

В Ярославле владельцы магазинов и павильонов в торговом центре «Космос» в Брагино закрыли свои торговые точки в знак протеста. Они недовольны условиями, в которых им приходится работать.



— Считайте, что это забастовка, — объяснили они. — Мы не знаем, каким ещё образом мы можем привлечь внимание администрации торгового центра к нашим просьбам. Ведь все вопросы у нас решаются только через заявления, но они не доходят до администрации и куда-то улетучиваются.

К акции не присоединились крупные магазины-сетевики. Им не принципиально, за них все вопросы решает руководство. А вот арендаторы выставили конкретные требования: