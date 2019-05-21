В Ярославле владельцы магазинов в крупном торговом центре вышли на забастовку

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Что там происходит сейчас и как акция отразилась на работе торговых точек
Владельцы магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста
В Ярославле владельцы магазинов и павильонов в торговом центре «Космос» в Брагино закрыли свои торговые точки в знак протеста. Они недовольны условиями, в которых им приходится работать.
— Считайте, что это забастовка, — объяснили они. — Мы не знаем, каким ещё образом мы можем привлечь внимание администрации торгового центра к нашим просьбам. Ведь все вопросы у нас решаются только через заявления, но они не доходят до администрации и куда-то улетучиваются.
К акции не присоединились крупные магазины-сетевики. Им не принципиально, за них все вопросы решает руководство. А вот арендаторы выставили конкретные требования:
— Мы ждали, что к нам придёт кто-то из администрации, но приехали начальник службы безопасности и охрана, — рассказали арендаторы.
Акция протеста проходила с 10 часов утра до 13:30. Потом предприниматели разошлись и открыли свои торговые точки, посчитав, что продолжать бесполезно. Однако в администрации услышали протестующих. Говорят, что решают вопросы, которые перед ними поставили владельцы магазинов.
— Я бы не стал называть это забастовкой, — прокомментировал ситуацию управляющий торгового центра «Космос» Руслан Кирамов. — Люди собрались, сообщили свои просьбы. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.
Торговый центр сейчас работает в штатном режиме, покупатели могут приходить и совершать покупки.
Толку то от вашей забастовки ? Вы себе в ущерб только сделали такой выходкой , аренду то всё равно придется заплатить как по договору . А не нравится идите на рынки торгуйте своими тряпками , всё равно качество не отличается что на рынке что в космосе
Ну остановили они работу - думают господам Мухиным есть до них дело? они снесут все модули и сделают ещё какой нибудь сетевик