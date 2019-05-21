«Это небезопасно»: урбанист отчитал власти Ярославля за благоустройство Волжской набережной

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Он поделился мнением, как сделать одну из любимых прогулочных зон города лучше
Кроме деревьев, урбанист не увидел никакого толкового благоустройства Волжской набережной в Ярославле
Публикация 76.RU о том, что в Ярославле власти одобрили размещение киосков на Волжской набережной на тротуарах, вызвала реакцию российского урбаниста Александра Багно. Он согласен с чиновниками, что нет ничего страшного в перекрытии нескольких пешеходных дорожек установленными шале, но в своих рассуждениях на эту тему он отчитал власти за благоустройство набережной в целом.
— Немного о том, какой должна быть комфортная набережная, — поделился своим видением Александр Багно. — Она должна быть полностью пешеходной, на ней должно быть много деревьев, на ней должно быть чем заняться, кроме прогулок, должны быть кафе и магазины. Сейчас из всего этого на Волжской набережной есть только деревья. Чиновники мэрии, судя по всему, этого пока не понимают, но понимают, что набережную нужно оживить и что у гуляющих горожан и у туристов есть спрос на объекты торговли. Под это дело решили приспособить то, что есть. В том, что перекрыли несколько дорожек, ничего страшного нет. Но не продумано, как продавцы будут попадать в киоски. Сейчас входы есть только со стороны проезжей части. Чтобы избежать этой проблемы, возможно, киоски стоило бы поставить на газоны.
Урбанист уверен, что самая серьёзная проблема у набережной Волги в Ярославле заключается в том, что там недостаточно пешеходных переходов.
— Люди вынуждены нарушать Правила дорожного движения, чтобы попасть на пешеходную часть, — говорит он. — Люди переходят дорогу там, где водители этого не ожидают, и это небезопасно. Выходом может быть перекрытие сквозного проезда для автомобилей, а лучше его полное закрытие. Когда это будет сделано, будет легче оценить, все ли дорожки нужны для связи пешеходной части набережной с тротуаром на противоположной стороне, достаточно ли дорожек и насколько удачно выбраны места для киосков.
Ранее мы писали, что блогер Руслан Маслов раскритиковал палатки-шале, которые стоят на верхнем ярусе Волжской набережной. Тогда власти ответили, что их размещение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
еще один эксперд-варламист , все закрыть , открыть кафе и тп . откуда такие дремучие берутся . кафе там хватает - пройди вглубь города квартал и найдете . или внизу все это так же есть , есть и на верху . проезд перекрывать не надо , лежачие полицейские и пешеходная дворовая зона - то есть 20кмч . и да для эксперда ПДД выучи для начала - невозможно нарушить пешеходу ПДД на дороге что на набережной даже если он ее переходит вне пешеходного перехода .