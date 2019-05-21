«Это небезопасно»: урбанист отчитал власти Ярославля за благоустройство Волжской набережной

Публикация 76.RU о том, что в Ярославле власти одобрили размещение киосков на Волжской набережной на тротуарах, вызвала реакцию российского урбаниста Александра Багно. Он согласен с чиновниками, что нет ничего страшного в перекрытии нескольких пешеходных дорожек установленными шале, но в своих рассуждениях на эту тему он отчитал власти за благоустройство набережной в целом.



— Немного о том, какой должна быть комфортная набережная, — поделился своим видением Александр Багно. — Она должна быть полностью пешеходной, на ней должно быть много деревьев, на ней должно быть чем заняться, кроме прогулок, должны быть кафе и магазины. Сейчас из всего этого на Волжской набережной есть только деревья. Чиновники мэрии, судя по всему, этого пока не понимают, но понимают, что набережную нужно оживить и что у гуляющих горожан и у туристов есть спрос на объекты торговли. Под это дело решили приспособить то, что есть. В том, что перекрыли несколько дорожек, ничего страшного нет. Но не продумано, как продавцы будут попадать в киоски. Сейчас входы есть только со стороны проезжей части. Чтобы избежать этой проблемы, возможно, киоски стоило бы поставить на газоны.