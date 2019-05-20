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Город

Огласили результаты: ярославцы выбрали, какие проезды отремонтируют в этом году

Публикуем список дорог, которые должны привести в порядок в первую очередь

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Власти обещают уделять внимание ремонту основных магистралей, но и приводить в порядок проезды и дороги во дворах

Фото: Александра Савельева

Жители Ярославля выбрали, какие внутриквартальные проезды отремонтируют в этом году в первую очередь. Городские власти подсчитали все голоса и сегодня огласили результаты.

— Голосование прошло в рамках городского проекта «Инициатива», — сообщили в мэрии Ярославля. — 31 счётный участок работал в шести районах города. В опросе приняло участие более 9 тысяч ярославцев.

Победителями стали:

  • в Дзержинском районе — проезд от д. № 85 по Тутаевскому шоссе, вдоль д. № 26 по пр. Шавырина, д. № 74 по ул. Блюхера до д. № 80 по ул. Блюхера;
  • в Заволжском районе — проезд вдоль д. № 7 и 5/2 по пр. Машиностроителей к д. № 8 по пр. Доброхотова;
  • в Кировском районе — проезды по ул. Чехова от д. № 37, 39 Б к д. № 39а, по пр. Ленина от д. № 52, 54 к д. № 52а, по ул. Угличской, д. № 21а;
  • в Красноперекопском районе — проезд по ул. 8 Марта, д. № 10 до ул. Бахвалова, д. № 1;
  • в Ленинском районе — проезд по ул. Угличской, д. № 62 и 62 корп. 2;
  • во Фрунзенском районе — проезд от ул. Ньютона вдоль фасадов д. № 65, 65а по ул. Ньютона.

— Источник финансирования — внебюджетные средства, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация и определён подрядчик для выполнения ремонтных работ. При наличии средств могут быть реконструированы межквартальные проезды, набравшие при голосовании чуть меньше голосов, чем лидеры списков.

Ещё сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании обсудили вопрос с ремонтом дорог. Глава города Владимир Волков поинтересовался у директора департамента городского хозяйства, как обстоят дела со снятой крошкой, которая должна пойти на дороги в частном секторе.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ремонтдорогидворы

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КОММЕНТАРИИ (3)

гост
20 май 2019 в 21:49

эти власти издеваются над народом! то есть не хрена не собираются делать.

Ольга
20 май 2019 в 21:41

про асфальтовую крошку для частного сектора-на Суздалке на всех столбах объявления о продаже-не про нее ли речь?

Ниттис
20 май 2019 в 21:09

Хотелось бы всё-таки узнать- будет ли наконец закончен прошлогодний ремонт Ленинградского проспекта, а именно: дублёры и тротуары. Или то ,что мы здесь пишем никто не читает?