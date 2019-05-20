Огласили результаты: ярославцы выбрали, какие проезды отремонтируют в этом году

Жители Ярославля выбрали, какие внутриквартальные проезды отремонтируют в этом году в первую очередь. Городские власти подсчитали все голоса и сегодня огласили результаты.



— Голосование прошло в рамках городского проекта «Инициатива», — сообщили в мэрии Ярославля. — 31 счётный участок работал в шести районах города. В опросе приняло участие более 9 тысяч ярославцев.



Победителями стали:



в Дзержинском районе — проезд от д. № 85 по Тутаевскому шоссе, вдоль д. № 26 по пр. Шавырина, д. № 74 по ул. Блюхера до д. № 80 по ул. Блюхера;

в Заволжском районе — проезд вдоль д. № 7 и 5/2 по пр. Машиностроителей к д. № 8 по пр. Доброхотова;

в Кировском районе — проезды по ул. Чехова от д. № 37, 39 Б к д. № 39а, по пр. Ленина от д. № 52, 54 к д. № 52а, по ул. Угличской, д. № 21а;

в Красноперекопском районе — проезд по ул. 8 Марта, д. № 10 до ул. Бахвалова, д. № 1;

в Ленинском районе — проезд по ул. Угличской, д. № 62 и 62 корп. 2;