Огласили результаты: ярославцы выбрали, какие проезды отремонтируют в этом году

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Публикуем список дорог, которые должны привести в порядок в первую очередь
Власти обещают уделять внимание ремонту основных магистралей, но и приводить в порядок проезды и дороги во дворах
Жители Ярославля выбрали, какие внутриквартальные проезды отремонтируют в этом году в первую очередь. Городские власти подсчитали все голоса и сегодня огласили результаты.
— Голосование прошло в рамках городского проекта «Инициатива», — сообщили в мэрии Ярославля. — 31 счётный участок работал в шести районах города. В опросе приняло участие более 9 тысяч ярославцев.
Победителями стали:
— Источник финансирования — внебюджетные средства, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков. — В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация и определён подрядчик для выполнения ремонтных работ. При наличии средств могут быть реконструированы межквартальные проезды, набравшие при голосовании чуть меньше голосов, чем лидеры списков.
Ещё сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании обсудили вопрос с ремонтом дорог. Глава города Владимир Волков поинтересовался у директора департамента городского хозяйства, как обстоят дела со снятой крошкой, которая должна пойти на дороги в частном секторе.
про асфальтовую крошку для частного сектора-на Суздалке на всех столбах объявления о продаже-не про нее ли речь?