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Город

«Что ни подрядчик, то пропащий»: мэр Ярославля потребовал найти тех, кто поставил плохие заборы

В городе некому восстанавливать по гарантии «кроватные спинки»

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Заборы, которые ярославцы прозвали кроватными спинками, поставили по инициативе экс-мэра Владимира Слепцова

Фото: Михаил Контуев

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов доложил, что в центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО, все придорожные заборы покрасят до Дня города. Но возникли проблемы с теми, которые в 2017 году поставил бывший мэр Владимир Слепцов. Речь идёт о чёрных заборах с позолоченными гербами города, которые горожане прозвали кроватными спинками из-за их схожести.

— Их нужно приводить в порядок по гарантии, но подрядчик, который их устанавливал, не отвечает на запросы по адресу, где была зарегистрирована организация. Но красить их надо, поэтому работы идут. Деньги нашли во внебюджетных источниках.

Мэр города Владимир Волков поручил подчинённым и полиции найти пропавшего подрядчика

Фото: мэрия Ярославля

Мэра города Владимира Волкова такой расклад дел не устроил. Он напомнил, что подобная ситуация стала возникать очень часто.

— У нас что ни подрядчик, то пропащая организация, — отметил градоначальник. — Я прошу службу безопасности мэрии, наших юристов и полицию найти пропавшую организацию.

Заборы с гербами Ярославля очень быстро облупились и заржавели

Фото: Александр Степанов

Эти заборы наделали много шума, когда их начали устанавливать по всему центру Ярославля. Жители прозвали их кроватными спинками, а градозащитники ругались, что этими ограждениями хотят заменить исторические чугунные заборы города. На установку потратили десятки миллионов рублей из тех денег, которые Ярославлю подарил мэр Москвы на обновление зоны ЮНЕСКО. Обновление начало ржаветь уже через полгода после установки. В прошлом году подрядчик уже красил заборы за свой счёт. А этой зимой ограждения с гербами обсмеял российский блогер-урбанист Илья Варламов.

Многие урбанисты считают, что заборы на городских улицах и вовсе ненужны. По их мнению, они портят внешний облик, отнимают место, как от тротуара, так и от проезжей части, создают аварийные ситуации, когда люди их обходят, чтобы попасть из припаркованного авто на тротуар, а также опасны при ДТП. Однако в Ярославле городские власти и руководство ГИБДД уверены, что такие заборы необходимы.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

благоустройствогородская среда

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
20 май 2019 в 10:38

никогда такого не было, и вот опять!

Гость
20 май 2019 в 10:22

Надо истребовать деньги на ремонт с качка слепцовы и его покровителей в погонах. Или волкову и его тестю охраннику слабо?

Гость
20 май 2019 в 10:19

предупреждали же что примерно так и будет