«Что ни подрядчик, то пропащий»: мэр Ярославля потребовал найти тех, кто поставил плохие заборы

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов доложил, что в центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО, все придорожные заборы покрасят до Дня города. Но возникли проблемы с теми, которые в 2017 году поставил бывший мэр Владимир Слепцов. Речь идёт о чёрных заборах с позолоченными гербами города, которые горожане прозвали кроватными спинками из-за их схожести.

— Их нужно приводить в порядок по гарантии, но подрядчик, который их устанавливал, не отвечает на запросы по адресу, где была зарегистрирована организация. Но красить их надо, поэтому работы идут. Деньги нашли во внебюджетных источниках.



Мэр города Владимир Волков поручил подчинённым и полиции найти пропавшего подрядчика Фото: мэрия Ярославля

Мэра города Владимира Волкова такой расклад дел не устроил. Он напомнил, что подобная ситуация стала возникать очень часто.

— У нас что ни подрядчик, то пропащая организация, — отметил градоначальник. — Я прошу службу безопасности мэрии, наших юристов и полицию найти пропавшую организацию.



Заборы с гербами Ярославля очень быстро облупились и заржавели Фото: Александр Степанов