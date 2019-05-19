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Город

А взрослые прошли мимо: рыбинцев шокировали дети, играющие мертвым голубем

Циничные подростки попали на камеру наружного видеонаблюдения

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Дети развлекались во дворе

Фото: «Подслушано в Рыбинске»

Это видео потрясло пользователей соцсетей: в паблик «Подслушано в Рыбинске» выложили кадры, как дети во дворе играют мертвой птицей. Двое сорванцов пинают, подбрасывают голубя и предаются этой забаве достаточно долгое время.

Рыбинцы в шоке:

— Это варварство! — пишут в комментариях.

— Сейчас по голубю скачут, через пару лет сверстников начнут бить... Ничего хорошего не вырастет, если родители не примут меры, — считает Инна Дегурко.

Кто-то оправдывает такое поведение социальными проблемами:

— А что хотели? Вместо детских парков — парковки, вместо воспитания — интернет, вместо детских кружков — магазины... нормальное современное воспитание! — пишет Алексей Белов.

Но не меньше поведения детей людей поразило поведение взрослых — люди, прошедшие мимо, видели, что вытворяют дети. И пошли дальше.

Из этических соображений мы не публикуем видео. Для тех, у кого нервы крепкие, оно здесь.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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