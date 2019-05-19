А взрослые прошли мимо: рыбинцев шокировали дети, играющие мертвым голубем

Это видео потрясло пользователей соцсетей: в паблик «Подслушано в Рыбинске» выложили кадры, как дети во дворе играют мертвой птицей. Двое сорванцов пинают, подбрасывают голубя и предаются этой забаве достаточно долгое время.

Рыбинцы в шоке:

— Это варварство! — пишут в комментариях.

— Сейчас по голубю скачут, через пару лет сверстников начнут бить... Ничего хорошего не вырастет, если родители не примут меры, — считает Инна Дегурко.



Кто-то оправдывает такое поведение социальными проблемами: