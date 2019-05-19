А взрослые прошли мимо: рыбинцев шокировали дети, играющие мертвым голубем

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Циничные подростки попали на камеру наружного видеонаблюдения
Дети развлекались во дворе
Это видео потрясло пользователей соцсетей: в паблик «Подслушано в Рыбинске» выложили кадры, как дети во дворе играют мертвой птицей. Двое сорванцов пинают, подбрасывают голубя и предаются этой забаве достаточно долгое время.
Рыбинцы в шоке:
— Это варварство! — пишут в комментариях.
— Сейчас по голубю скачут, через пару лет сверстников начнут бить... Ничего хорошего не вырастет, если родители не примут меры, — считает Инна Дегурко.
Кто-то оправдывает такое поведение социальными проблемами:
— А что хотели? Вместо детских парков — парковки, вместо воспитания — интернет, вместо детских кружков — магазины... нормальное современное воспитание! — пишет Алексей Белов.
Но не меньше поведения детей людей поразило поведение взрослых — люди, прошедшие мимо, видели, что вытворяют дети. И пошли дальше.
Из этических соображений мы не публикуем видео. Для тех, у кого нервы крепкие, оно здесь.