20 мая понедельник
СЕЙЧАС +4°С
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 64.63
eur 72.25
Город

В соцсетях ополчились на девушку, бросившую собаку в запертой машине: ответ хозяйки пса

История с собакой в Ярославле вылилась в скандал

Поделиться

2 451
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Пса увидели в салоне авто

Фото: «Подслушано в Ярославле», Маша Морозова

В Ярославле в соцсетях поднялся шум из-за собаки, которую хозяева оставили в запертой машине. Разбитый автомобиль с собакой внутри увидели на Пятерке, во дворе на улице Добрынина.

— Стоит машина, в ней сидит собака целый день, наверняка хозяин просто забыл про неё. Помогите найти хозяина, собака может задохнуться, — написали в группе «Подслушано в Ярославле»

Кто-то позвонил в полицию, кто-то уже сам было бросился ехать спасать пса. 

Но тут в комментариях объявилась владелица собаки.

— Ребята, эта машина наша! Не нужно лезть и фотографировать ее! С собакой все отлично, — написала Маша Морозова. И объяснила: — Оставили ненадолго, чтоб сходить в магазин, потому что с собаками не везде пускают...

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

собакаавто

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
19 май 2019 в 23:57

Кто-то хотел "обчистить" машинку ? А там- собака!