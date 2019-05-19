В соцсетях ополчились на девушку, бросившую собаку в запертой машине: ответ хозяйки пса

В Ярославле в соцсетях поднялся шум из-за собаки, которую хозяева оставили в запертой машине. Разбитый автомобиль с собакой внутри увидели на Пятерке, во дворе на улице Добрынина.

— Стоит машина, в ней сидит собака целый день, наверняка хозяин просто забыл про неё. Помогите найти хозяина, собака может задохнуться, — написали в группе «Подслушано в Ярославле»



Кто-то позвонил в полицию, кто-то уже сам было бросился ехать спасать пса.

Но тут в комментариях объявилась владелица собаки.

— Ребята, эта машина наша! Не нужно лезть и фотографировать ее! С собакой все отлично, — написала Маша Морозова. И объяснила: — Оставили ненадолго, чтоб сходить в магазин, потому что с собаками не везде пускают...