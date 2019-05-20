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Город

«А потом на операцию будет собирать»: в Ярославле обсуждают мужчину, который перешёл мост по перилам

Отчаянного эквилибриста сняли на фото

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Ярославец шокировал прохожих

Фото: «Жесть Ярославль»

От этого снимка, выложенного в группу «Жесть Ярославль» Вконтакте, мурашки по коже — страшно за человека, попавшего в кадр. Сфотографировали мужчину, когда он переходил мост через Волгу. По пешеходной части ему не шлось — мужчина пошёл по перилам.

В соцсетях обсуждают поступок отчаянного парня — смелость или глупость?

— Ну до своего момента ходит, потом собирать на операцию родители будут или того хуже, — пишет Евгений Гусев.


— Слабоумие и отвага, — припечатал Nikita Utkin.

Есть и те, кто поступком, опасным для жизни, восхитился.


— Столько негативных комментариев, а никто человека так и не похвалил: несмотря на опасность, он смог сделать то, что хотел! Красавчик! — написал Иван Небахарев.

А как считаете вы? Пишите в комментариях!

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