«Пусть держат это при себе»: ярославцы высказались против публичных акций ЛГБТ-активистов

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Публикуем итоги опроса
Активисты проводят акции в центре города
Не в первый раз представители ЛГБТ-движения устраивают в Ярославле публичные акции против гомофобии. Но, похоже, эффект пока достигается обратный.
После последней акции, проведенной на улице Кирова, мы провели опрос среди подписчиков нашей группы Вконтакте — спросили, нужны ли такие акции. Подавляющее большинство предпочитает ничего не знать о представителях секс-меньшинств и не видеть их акций с призывами к толерантности.
— Нет, свои предпочтения пусть держат при себе, я не хочу об этом знать, — так ответили 73 процента опрошенных.
В опросе приняли участие более 1700 человек.