«Пусть держат это при себе»: ярославцы высказались против публичных акций ЛГБТ-активистов

Не в первый раз представители ЛГБТ-движения устраивают в Ярославле публичные акции против гомофобии. Но, похоже, эффект пока достигается обратный.

После последней акции, проведенной на улице Кирова, мы провели опрос среди подписчиков нашей группы Вконтакте — спросили, нужны ли такие акции. Подавляющее большинство предпочитает ничего не знать о представителях секс-меньшинств и не видеть их акций с призывами к толерантности.

— Нет, свои предпочтения пусть держат при себе, я не хочу об этом знать, — так ответили 73 процента опрошенных.

