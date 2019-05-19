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Город

«Пусть держат это при себе»: ярославцы высказались против публичных акций ЛГБТ-активистов

Публикуем итоги опроса

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Активисты проводят акции в центре города

Фото: Елена Вахрушева

Не в первый раз представители ЛГБТ-движения устраивают в Ярославле публичные акции против гомофобии. Но, похоже, эффект пока достигается обратный. 

После последней акции, проведенной на улице Кирова, мы провели опрос среди подписчиков нашей группы Вконтакте — спросили, нужны ли такие акции. Подавляющее большинство предпочитает ничего не знать о представителях секс-меньшинств и не видеть их акций с призывами к толерантности.

— Нет, свои предпочтения пусть держат при себе, я не хочу об этом знать, — так ответили 73 процента опрошенных. 

В опросе приняли участие более 1700 человек.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Наскальный
19 май 2019 в 09:06

Чем больше вокруг гомосексуалов, тем лучше, мне больше девочек останется)