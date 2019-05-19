«Трешка» в центре и Мерседес за полмиллиона: судебные приставы устроили распродажу

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Есть шанс купить квартиру подешевле
В Ярославле судебные приставы выставили на торги имущество должников. На такой распродаже есть шанс купить что-то гораздо дешевле. Итак, смотрим лоты, выставленные на настоящий момент:
3-комнатная квартира, 57,8 кв.м на Большой Октябрьской, 120. Квартира на пятом этаже. Стоит 2 380 000 рублей (но есть еще неоплаченные по ней взносы на капитальный ремонт - 20135,99 рублей).
3-комнатная квартира, 56,3 кв. м. на Ленинградском проспекте, 48, Квартира на пятом этаже. Долг по взносам на капремонт - 7530,86 рублей.
Цена - 1 366 800 рублей.
Автомобиль Nissan Pathfinder 2.5DLE, 2007 года.
Цена - 376 550 рублей.
Автомобиль Ford Focus, 2012 года.
Цена - 357 850 рубдей.
Автомобиль Mercedes-Benz Е 200, 2011 года. У этого авто есть обременения, но можно не переживать, что на вас свалятся чужие проблемы.
- При покупке любого имущества ограничения сразу снимаются, — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Ярославской области.
Цена - 557 000 рублей.