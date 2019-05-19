19 мая воскресенье
СЕЙЧАС +4°С
usd 64.63
eur 72.25
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 64.63
eur 72.25
Город
Обзор

«Трешка» в центре и Мерседес за полмиллиона: судебные приставы устроили распродажу

Смотрим лоты, выставленные в Ярославле

Поделиться

164
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Есть шанс купить квартиру подешевле

Фото: Александра Савельева

В Ярославле судебные приставы выставили на торги имущество должников. На такой распродаже есть шанс купить что-то гораздо дешевле. Итак, смотрим лоты, выставленные на настоящий момент:

3-комнатная квартира, 57,8 кв.м на Большой Октябрьской, 120. Квартира на пятом этаже. Стоит 2 380 000 рублей (но есть еще неоплаченные по ней взносы на капитальный ремонт - 20135,99 рублей).


3-комнатная квартира, 56,3 кв. м. на Ленинградском проспекте, 48, Квартира на пятом этаже. Долг по взносам на капремонт - 7530,86 рублей. 

Цена - 1 366 800 рублей.

Автомобиль Nissan Pathfinder 2.5DLE, 2007 года. 

Цена - 376 550 рублей.

Автомобиль Ford Focus, 2012 года. 

Цена - 357 850 рубдей.

Автомобиль Mercedes-Benz Е 200, 2011 года. У этого авто есть обременения, но можно не переживать, что на вас свалятся чужие проблемы.

- При покупке любого имущества ограничения сразу снимаются, — рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Ярославской области.

Цена - 557 000 рублей.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

приставынедвижимость

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)