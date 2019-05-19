«Трешка» в центре и Мерседес за полмиллиона: судебные приставы устроили распродажу

В Ярославле судебные приставы выставили на торги имущество должников. На такой распродаже есть шанс купить что-то гораздо дешевле. Итак, смотрим лоты, выставленные на настоящий момент:

3-комнатная квартира, 57,8 кв.м на Большой Октябрьской, 120. Квартира на пятом этаже. Стоит 2 380 000 рублей (но есть еще неоплаченные по ней взносы на капитальный ремонт - 20135,99 рублей).



3-комнатная квартира, 56,3 кв. м. на Ленинградском проспекте, 48, Квартира на пятом этаже. Долг по взносам на капремонт - 7530,86 рублей.