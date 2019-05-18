На ярославском рынке нашли множество нарушений при продаже мяса

На одном из рынков Ярославля местная прокуратура нашла злостные нарушения. Двое предпринимателей, которые торгуют мясом на Ленинском рынке, нарушили требования закона о «Защите прав потребителей». Также они не соблюдали элементарные меры безопасности пищевой продукции.



— В частности, при хранении пищевой продукции не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем; пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности; не проводился производственный контроль за качеством пищевых продуктов, — программа и протоколы производственного контроля отсутствуют, — сообщили в прокуратуре.

