На ярославском рынке нашли множество нарушений при продаже мяса

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Недобросовестным предпринимателям выписали крупный штраф
Предпринимателей привлекли к административной ответственности
На одном из рынков Ярославля местная прокуратура нашла злостные нарушения. Двое предпринимателей, которые торгуют мясом на Ленинском рынке, нарушили требования закона о «Защите прав потребителей». Также они не соблюдали элементарные меры безопасности пищевой продукции.
— В частности, при хранении пищевой продукции не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем; пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности; не проводился производственный контроль за качеством пищевых продуктов, — программа и протоколы производственного контроля отсутствуют, — сообщили в прокуратуре.
Предпринимателей оштрафовали на 42 тысячи рублей. Сейчас нарушения устранены.
В апреле на этом же рынке силовики и чиновники устраивали масштабную облаву. Из-за чего.