Огромные квартиры и большая зарплата: главный следователь Ярославской области отчитался о доходах

Стало известно, сколько зарабатывает главный следователь Ярославской области. Александр Соболев, назначенный на эту должность в феврале 2019 года, отчитался о своих доходах за прошлый год.

— За 2018 год Александр Соболев заработал 3 миллиона 462 тысячи рублей, — говорится в официальном документе, размещённом на сайте ведомства.

У Соболева есть жена и трое детей. Супруги владеют двумя квартирами. Площадь одной из них более 142 квадратных метров. Ещё одна квартира в 138 квадратных метров записана на детей. Также у них есть автомобиль Hyundai Tucson, который записан на жену.