Огромные квартиры и большая зарплата: главный следователь Ярославской области отчитался о доходах

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Сколько получает Александр Соболев
Неплохо заработал в Хакасии новый следователь ЯО
Стало известно, сколько зарабатывает главный следователь Ярославской области. Александр Соболев, назначенный на эту должность в феврале 2019 года, отчитался о своих доходах за прошлый год.
— За 2018 год Александр Соболев заработал 3 миллиона 462 тысячи рублей, — говорится в официальном документе, размещённом на сайте ведомства.
У Соболева есть жена и трое детей. Супруги владеют двумя квартирами. Площадь одной из них более 142 квадратных метров. Ещё одна квартира в 138 квадратных метров записана на детей. Также у них есть автомобиль Hyundai Tucson, который записан на жену.
Напомним, что совсем недавно стало известно, сколько зарабатывают ярославские прокуроры и их благоверные.
Следователь заработал больше губернатора на 30%? Почему так? Или губер скрывает большую часть своих доходов - скорей всего так. И оба существуют на наши налоги - почему такая огромная зарплата у следака? Кто может объяснить, кто назначает её?
Есть корреляция между доходами следователей и скоростью раскрытия преступлений? Дело ростовщика успешно закрыли, а дачника три года ждут?