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Город

Огромные квартиры и большая зарплата: главный следователь Ярославской области отчитался о доходах

Сколько получает Александр Соболев

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Неплохо заработал в Хакасии новый следователь ЯО

Фото: правительство ЯО

Стало известно, сколько зарабатывает главный следователь Ярославской области. Александр Соболев, назначенный на эту должность в феврале 2019 года, отчитался о своих доходах за прошлый год.

— За 2018 год Александр Соболев заработал 3 миллиона 462 тысячи рублей, — говорится в официальном документе, размещённом на сайте ведомства.

У Соболева есть жена и трое детей. Супруги владеют двумя квартирами. Площадь одной из них более 142 квадратных метров. Ещё одна квартира в 138 квадратных метров записана на детей. Также у них есть автомобиль Hyundai Tucson, который записан на жену.

Напомним, что совсем недавно стало известно, сколько зарабатывают ярославские прокуроры и их благоверные.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

деньгизарплатаследователь

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КОММЕНТАРИИ (8)

ВИЛ
17 май 2019 в 15:36

Следователь заработал больше губернатора на 30%? Почему так? Или губер скрывает большую часть своих доходов - скорей всего так. И оба существуют на наши налоги - почему такая огромная зарплата у следака? Кто может объяснить, кто назначает её?

Инженер1
17 май 2019 в 13:52

Есть корреляция между доходами следователей и скоростью раскрытия преступлений? Дело ростовщика успешно закрыли, а дачника три года ждут?

Гость
17 май 2019 в 15:51

Зарплата главного следователя около 300 тысяс в месяц. Старшего следователя района около 100.