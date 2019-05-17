От задыхающихся от канализационной вони ярославцев отказались коммунальщики

Жители дома на улице Сосновая, 3, корпус 3 в Заволжском районе задыхаются от вони. Всё дело в том, что раз в неделю у них прорывает канализацию. Всё содержимое сливается прямо в подвал. Поэтому запах стоит невыносимый. Жильцы с жалобами донимали управляющую компанию и водоканал. Но те ничего не делали.

— Во время проверки мы установили, что канализацию прорвало в доме, который сейчас является фактически бесхозным. Никто за него не отвечает. Это произошло, потому что дом строил недобросовестный застройщик «Монблан», в отношении которого сейчас возбуждены уголовные дела по факту недостроев. Дом не передали никому в собственность и не поставили на учёт, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.