От задыхающихся от канализационной вони ярославцев отказались коммунальщики

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Каждую неделю у жителей дома в Заволсжком районе прорывает трубу
Дом оказался бесхозным
Жители дома на улице Сосновая, 3, корпус 3 в Заволжском районе задыхаются от вони. Всё дело в том, что раз в неделю у них прорывает канализацию. Всё содержимое сливается прямо в подвал. Поэтому запах стоит невыносимый. Жильцы с жалобами донимали управляющую компанию и водоканал. Но те ничего не делали.
— Во время проверки мы установили, что канализацию прорвало в доме, который сейчас является фактически бесхозным. Никто за него не отвечает. Это произошло, потому что дом строил недобросовестный застройщик «Монблан», в отношении которого сейчас возбуждены уголовные дела по факту недостроев. Дом не передали никому в собственность и не поставили на учёт, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Сейчас мэрия Ярославля взяла на себя ответственность за дом. Чиновники готовят документы, чтобы принять его в собственность. Однако мэрия ссылается на то, что у неё нет денег. Поэтому конкретных сроков, когда канализацию починят, не говорит. Сейчас заволжская прокуратура готовит иск в суд.